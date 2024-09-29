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Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Deha'da Dilan Polat Davasına Gönderme Yapıldı!

Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Deha'da Dilan Polat Davasına Gönderme Yapıldı!

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 21:51

Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan dizide İynemli'nin canlandırdığı Deha'nın sözleriyle Dilan Polat davasına gönderme yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

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Sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen ve geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle de büyük beğeni toplayan Deha, yeni bölümüyle ekrana geldi.

Sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen ve geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle de büyük beğeni toplayan Deha, yeni bölümüyle ekrana geldi.

Aras Bulut İynemli'nin, canlandırdığı Devran karakteriyle adeta devleştiği dizide izleyicinin gözünden kaçmayan bir sahne yaşandı.

Aras Bulut İynemli'nin, canlandırdığı Devran karakteriyle adeta devleştiği dizide izleyicinin gözünden kaçmayan bir sahne yaşandı.

Babası İskender'in sistemini çözen ve bunu anlatan Devran, bu sahnede kara para aklamayla ilgili bir konuşma yaptı.

Babası İskender'in sistemini çözen ve bunu anlatan Devran, bu sahnede kara para aklamayla ilgili bir konuşma yaptı.

Kara para aklamak için kozmetikçi, güzellik merkezi gibi yerlerin açıldığını belirten Devran'ın göndermesi izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Kara para aklamak için kozmetikçi, güzellik merkezi gibi yerlerin açıldığını belirten Devran'ın göndermesi izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

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