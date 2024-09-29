Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Deha'da Dilan Polat Davasına Gönderme Yapıldı!
Aras Bulut İynemli'nin Yeni Dizisi Deha'da Dilan Polat Davasına Gönderme Yapıldı!
Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan dizide İynemli'nin canlandırdığı Deha'nın sözleriyle Dilan Polat davasına gönderme yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen ve geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle de büyük beğeni toplayan Deha, yeni bölümüyle ekrana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Bulut İynemli'nin, canlandırdığı Devran karakteriyle adeta devleştiği dizide izleyicinin gözünden kaçmayan bir sahne yaşandı.
Babası İskender'in sistemini çözen ve bunu anlatan Devran, bu sahnede kara para aklamayla ilgili bir konuşma yaptı.
Kara para aklamak için kozmetikçi, güzellik merkezi gibi yerlerin açıldığını belirten Devran'ın göndermesi izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ünlü Oyuncudan Cinsiyet Değiştiren Çocuğu Hakkında Açıklama Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları Ardahan Öztoprak, cinsiyet değiştirm... Devamını Gör