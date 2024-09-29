İzlerken Birer Aşçıya Dönüştüğümüz MasterChef'i Mizahına Alet Ederek Güldüren Goygoyseverler
İzlerken Birer Aşçıya Dönüştüğümüz MasterChef'i Mizahına Alet Ederek Güldüren Goygoyseverler
MasterChef'te heyecan dorukta giderken kahkahaya boğulduğumuz anlar oluyor. Ancak küçük detayları biz kaçırsak bile goygoyseverler asla kaçırmıyor. Hazırsanız hem yemeğe hem goygoya doyduğumuz programın mizahına birlikte bakalım!
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1. Neredeyse aynısı... Arkadaşı kutluyoruz!
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2. Alper ve dobralığı hakkında biraz konuşalım mı?
3. Şöyle karşına çıksalar ne yapabilirsin ki?
4. Enerjinin bir bölümünü bizimle paylaşmak ister misin Alper?
5. Öyle demeyelim de birazcık abartmışlar diyelim.
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6. Ahahah bu yazılmış olabilir gerçekten.
7. Yorumlamak bize düşmez.
8. Bu doğru maalesef :(
9. Tatlı bir an olmuş 😅
10. Bu ekibin şaka seviyesi muazzam
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11. Eda fanları favladı bile.
12. Alper bambaşka bir olaysın 😅
13. Nevzat ve müzik seçimleri...
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