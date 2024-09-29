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İzlerken Birer Aşçıya Dönüştüğümüz MasterChef'i Mizahına Alet Ederek Güldüren Goygoyseverler

İzlerken Birer Aşçıya Dönüştüğümüz MasterChef'i Mizahına Alet Ederek Güldüren Goygoyseverler

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 17:15

MasterChef'te heyecan dorukta giderken kahkahaya boğulduğumuz anlar oluyor. Ancak küçük detayları biz kaçırsak bile goygoyseverler asla kaçırmıyor. Hazırsanız hem yemeğe hem goygoya doyduğumuz programın mizahına birlikte bakalım!

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1. Neredeyse aynısı... Arkadaşı kutluyoruz!

1. Neredeyse aynısı... Arkadaşı kutluyoruz!
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2. Alper ve dobralığı hakkında biraz konuşalım mı?

3. Şöyle karşına çıksalar ne yapabilirsin ki?

3. Şöyle karşına çıksalar ne yapabilirsin ki?
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4. Enerjinin bir bölümünü bizimle paylaşmak ister misin Alper?

5. Öyle demeyelim de birazcık abartmışlar diyelim.

5. Öyle demeyelim de birazcık abartmışlar diyelim.
twitter.com
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6. Ahahah bu yazılmış olabilir gerçekten.

6. Ahahah bu yazılmış olabilir gerçekten.
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7. Yorumlamak bize düşmez.

7. Yorumlamak bize düşmez.
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8. Bu doğru maalesef :(

8. Bu doğru maalesef :(
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9. Tatlı bir an olmuş 😅

9. Tatlı bir an olmuş 😅
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10. Bu ekibin şaka seviyesi muazzam

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11. Eda fanları favladı bile.

11. Eda fanları favladı bile.
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12. Alper bambaşka bir olaysın 😅

12. Alper bambaşka bir olaysın 😅
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13. Nevzat ve müzik seçimleri...

13. Nevzat ve müzik seçimleri...
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