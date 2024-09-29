Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Giren Firaz, Kızıl Goncalar'daki Rolünü Hatırlattı!

Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan Firaz karakterine Kızıl Goncalar dizisinden ayrılan Batuhan Yüzgüleç hayat veriyor. Şerbo'da geçtiğimiz bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkan Firaz görür görmez Kızıl Goncalar'daki Affan'ı hatırlattı.