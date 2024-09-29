Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Giren Firaz, Kızıl Goncalar'daki Rolünü Hatırlattı!
Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Giren Firaz, Kızıl Goncalar'daki Rolünü Hatırlattı!
Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan Firaz karakterine Kızıl Goncalar dizisinden ayrılan Batuhan Yüzgüleç hayat veriyor. Şerbo'da geçtiğimiz bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkan Firaz görür görmez Kızıl Goncalar'daki Affan'ı hatırlattı.
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Kızılcık Şerbeti dizisine Kızıl Goncalar'dan transfer bir oyuncu geleceğini sezon arasında haber vermiştik. O gün geldi çattı!
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Show TV'nin efsane dizisine Firaz karakteri ile Batuhan Yüzgüleç katıldı. Nursema'nın partneri olacağı söylenen Firaz daha ilk sahnesinden eski rolünü hatırlattı.
Kızıl Goncalar'da Affan karakterine hayat veren Batuhan Yüzgüleç, başarılı oyunculuğu ile beğeni toplamıştı.
Şerbo'daki rolü de biraz Kızıl Goncalar'daki karaktere benzeyince sosyal medyada Affan'a göndermeli yorumlar geldi.
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İzleyenler onu unutmadı!
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Kızıl Goncalar'da kalsaydı Feyza ile iyi partner olacaklarını yazanlar da vardı.
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