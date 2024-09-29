Kahkaha İkiye Katlanıyor: Bahar'a Komedi Deyince Akla Gelen Yetenekli İsim Katıldı!

Büşra Pekin'in yeni başhekim ve Evren'in eski sevgilisi olarak dahil olduğu Bahar'ın yeni bölümü pek sevilmedi. Ancak yeni oyuncular ilerleyen bölümlerde kahkaha tufanı estirecek gibi görünüyor. Birsen Altuntaş, Bahar izleyenleri sevindiren yeni oyuncu haberini verdi.