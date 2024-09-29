Kahkaha İkiye Katlanıyor: Bahar'a Komedi Deyince Akla Gelen Yetenekli İsim Katıldı!
Kahkaha İkiye Katlanıyor: Bahar'a Komedi Deyince Akla Gelen Yetenekli İsim Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Büşra Pekin'in yeni başhekim ve Evren'in eski sevgilisi olarak dahil olduğu Bahar'ın yeni bölümü pek sevilmedi. Ancak yeni oyuncular ilerleyen bölümlerde kahkaha tufanı estirecek gibi görünüyor. Birsen Altuntaş, Bahar izleyenleri sevindiren yeni oyuncu haberini verdi.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'da çok güldüğümüz Büşra Pekin, uzun zaman sonra ekranlara Bahar'la döndü. Ama beklendiği gibi olmadı.
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Biraz karakterin antipatikliğinden biraz da Pekin'in oyunculuğundan şikayet eden izleyiciler Bahar yeni sezonu beğenmedi.
Ancak yeni oyuncular kadroya dahil olmaya devam ediyor. İlerleyen bölümlerde Bahar dizisinde bizleri bir kahkaha tufanı bekliyor olabilir.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Nevra Yavuzoğlu'na yeni bir partner geliyor haberini vermiştik. Ancak o oyuncunun dizideki rolü değişti.
Bahar’a 19. bölümünde ekibine katılacak olan Nizam Namidar, Seren'in babası olacak. Rıza Tekin olarak diziye girecek.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rıza Tekin'in bir de eski eşi var. Seren'in annesi geliyor!
Bahar’da Seren’in annesi Nesrin Köksal’a ise Nihal Yalçın hayat verecek! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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