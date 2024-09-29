Kötü Kan Dizisi Bitecek mi? Reytingleri Coşturacak Yeni Bir Dizi Gelecek!

NOW Tv'de Cuma akşamları ekrana gelen Kötü Kan dizisi izleyicinin ilgisini çekmedi. Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizi erken final yapabilir. Onun yerine ise başka bir dizi düşünülüyor. Birsen Altuntaş o diziyi açıkladı. Yorum ise bizlere kaldı...