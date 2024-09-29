Kötü Kan Dizisi Bitecek mi? Reytingleri Coşturacak Yeni Bir Dizi Gelecek!
Kötü Kan Dizisi Bitecek mi? Reytingleri Coşturacak Yeni Bir Dizi Gelecek!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
NOW Tv'de Cuma akşamları ekrana gelen Kötü Kan dizisi izleyicinin ilgisini çekmedi. Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizi erken final yapabilir. Onun yerine ise başka bir dizi düşünülüyor. Birsen Altuntaş o diziyi açıkladı. Yorum ise bizlere kaldı...
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Başrollerinde Ertan Saban ve Damla Sönmez'in yer aldığı yeni dizi Kötü Kan'da işler pek iyi gitmiyor. Sezona başlayalı haftalar olmasına rağmen reytingler yerlerde!
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13 Eylül Cuma günü ekranlara gelen dizi üç haftadır listede en sonda. Oysa eski polisin mafya ile başının derde girmesini anlatan aksiyon temalı dizide aşk da var.
Yine de bu izleyicinin dikkatini çekmeyi başaramadı. Üstelik erken final ihtimali üzerinde durulurken o güne yeni bir dizi koyulacağı haberi de geldi.
Birsen Altuntaş Kötü Kan'ın haftaya da reyting sonuçlarına bakılacağını belirtti. Eğer düzelme olmazsa yayından kaldırılabileceğini ve onun yerine “Gizli Bahçe”nin geleceğini söyledi.
Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaşacağı Gizli Bahçe'de vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince yeğenine sahip çıkmak isteyen Demir (Murat Yıldırım) ile küçük çocuğun annesi Nazlı (Ebru Şahin)'in hikayesini izleyeceğiz.
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