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İddialar Doğru Çıktı: Yalı Çapkını Dizisinde Şok Ayrılık!

İddialar Doğru Çıktı: Yalı Çapkını Dizisinde Şok Ayrılık!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 08:46

Yalı Çapkını dizisinden ilk sezondan bu yana kadrosa olan bir oyuncunun ayrılığı duyuruldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu başka bir dizi ile anlaştı.

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Yalı Çapkını yeni sezonda yepyeni bir hikaye ile karşımızda. Dizinin Seyran'ı ve Ferit'i bambaşka hayatlarda kavuşmayı bekliyor.

Yalı Çapkını yeni sezonda yepyeni bir hikaye ile karşımızda. Dizinin Seyran'ı ve Ferit'i bambaşka hayatlarda kavuşmayı bekliyor.

Zaman atlaması ile başlayan dizide bir baktık ki eski oyuncular yok. Onların yerine yeni oyuncular diziye dahil olmuş.

Zaman atlaması ile başlayan dizide bir baktık ki eski oyuncular yok. Onların yerine yeni oyuncular diziye dahil olmuş.

Bunların başında da Halis Ağa ve evin gelini Asuman vardı. Daha önce çıkan haberler karakterlerin zaman atlaması nedeniyle olmadığı diziye katılacakları yönündeydi.

Bunların başında da Halis Ağa ve evin gelini Asuman vardı. Daha önce çıkan haberler karakterlerin zaman atlaması nedeniyle olmadığı diziye katılacakları yönündeydi.

Ancak bu haberlerin yanı sıra Öznur Serçeler'in diziden ayrıldığı da iddia edilmişti. Birsen Altuntaş bu haberi doğruladı.

Ancak bu haberlerin yanı sıra Öznur Serçeler'in diziden ayrıldığı da iddia edilmişti. Birsen Altuntaş bu haberi doğruladı.

Öznur Serçeler Yalı Çapkını'ndan ayrıldı. Asuman karakterine ne olur bilemiyoruz ancak güzel oyuncu Holding dizisinde Bade İşçil'in düşünüldüğü Ceyda rolüne hayat verecek.

Öznur Serçeler Yalı Çapkını'ndan ayrıldı. Asuman karakterine ne olur bilemiyoruz ancak güzel oyuncu Holding dizisinde Bade İşçil'in düşünüldüğü Ceyda rolüne hayat verecek.

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