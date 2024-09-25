Çok Güzel Hareketler'de Çok Sevdiğimiz Büşra Pekin Bahar Dizisinde Hiç Beğenilmedi!

Bahar yeni sezona bomba gibi başladı. Ancak en çok hikayenin değişmesi ve Büşra Pekin'in oyunculuğu konuşuluyor. İlk kez Çok Güzel Hareketler Bunlar'da izlediğimiz Büşra Pekin, Bahar'da hiç sevilmedi. Kimi karakteri kötü yazılmış, dedi; kimisi ise oyunculuğunu eleştirdi.