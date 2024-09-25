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Çok Güzel Hareketler'de Çok Sevdiğimiz Büşra Pekin Bahar Dizisinde Hiç Beğenilmedi!

Çok Güzel Hareketler'de Çok Sevdiğimiz Büşra Pekin Bahar Dizisinde Hiç Beğenilmedi!

Bahar Dizi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 14:00

Bahar yeni sezona bomba gibi başladı. Ancak en çok hikayenin değişmesi ve Büşra Pekin'in oyunculuğu konuşuluyor. İlk kez Çok Güzel Hareketler Bunlar'da izlediğimiz Büşra Pekin, Bahar'da hiç sevilmedi. Kimi karakteri kötü yazılmış, dedi; kimisi ise oyunculuğunu eleştirdi.

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Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi yeni sezona geri döndü. Dün akşam uzun bir aradan sonra ilk bölümü ile seyircisiyle buluştu.

Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi yeni sezona geri döndü. Dün akşam uzun bir aradan sonra ilk bölümü ile seyircisiyle buluştu.

Özleyenler ve Bahar'ın yeni bölümünü heyecanla bekleyenlerin bir kısmı hüsrana uğradı. Diziye yeni dahil olan Süreyya karakteri sinirleri bozdu.

Özleyenler ve Bahar'ın yeni bölümünü heyecanla bekleyenlerin bir kısmı hüsrana uğradı. Diziye yeni dahil olan Süreyya karakteri sinirleri bozdu.

Evren'in eski sevgilisi ve yeni başhekim olan Süreyya'ya, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da çok sevdiğimiz Büşra Pekin hayat verdi.

Evren'in eski sevgilisi ve yeni başhekim olan Süreyya'ya, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da çok sevdiğimiz Büşra Pekin hayat verdi.

O dönemler ne kadar sempatik bulunduysa Bahar'da o kadar eleştiri alan oyuncu hakkında yorum üstüne yorum paylaşıldı.

O dönemler ne kadar sempatik bulunduysa Bahar'da o kadar eleştiri alan oyuncu hakkında yorum üstüne yorum paylaşıldı.

İzleyenlerden bazıları Büşra Pekin'in oynadığı Süreyya için "Karakter kötü bir karakter. Gıcık olduk." derken...

İzleyenlerden bazıları Büşra Pekin'in oynadığı Süreyya için "Karakter kötü bir karakter. Gıcık olduk." derken...
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Kimileri de Pekin'in oyunculuğunu eleştirdi: "Bu diziye pek olmamış. Oynayamıyor!" yazanlar oldu.

Kimileri de Pekin'in oyunculuğunu eleştirdi: "Bu diziye pek olmamış. Oynayamıyor!" yazanlar oldu.
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