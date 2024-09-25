Görkem'in Kıyafetini Doğa'ya Giydirmişler! Kızılcık Şerbeti'ndeki Detay Ağzımızı Açık Bıraktı!
Görkem'in Kıyafetini Doğa'ya Giydirmişler! Kızılcık Şerbeti'ndeki Detay Ağzımızı Açık Bıraktı!
Kızılcık Şerbeti'ndeki kıyafet detayını dikkatli bir izleyici yakaladı. Geçtiğimiz sezon Görkem'in giydiği kıyafeti yeni sezonda Doğa'nın giydiği anlaşıldı.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki kıyafet detayını izleyici fark etti. Görenler ise şok oldu.
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Geçtiğimiz sezon Ömer'le Görkem'in ilişkisini öğrenen Pembe, Görkem'i odasın ziyaret etmişti. Hatırlarsanız, Görkem kapılara vurmuş. Pembe'nin "Pılını pırtını toplayıp gidiyorsun!" tehditine karşı saldırmıştı.
Kızılcık Şerbeti ikinci sezon 66. bölümde bu yaşananlar sırasında Görkem'in üstünde açık mavi, düğmeli ve askılı bir takım vardı.
Şerbo'nun yeni sezonunda bu takımın üstü Doğa'nın üstünde görüldü. Giray'ın Doğa'ya evlenme teklifi ettiği sahnede Doğa, Görkem'in giydiği o kıyafeti giyiyordu.
İzleyici yakaladı ve TikTok'ta paylaştı. Biz de gördüklerimiz karşısında bir kez daha şok olduk!
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