Birilerine Yine Partner Geliyor! Kızılcık Şerbeti'ne İki Yeni Oyuncu Katıldı!
Birilerine Yine Partner Geliyor! Kızılcık Şerbeti'ne İki Yeni Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti yeni sezonda izleyiciye başka bir hikaye izletmeye kararlı! Önümüzdeki günlerde diziye dahil olacak iki yeni oyuncuyu Birsen Altuntaş duyurdu. Yani, yine birilerine partner geliyor anlayacağınız.
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Kızılcık Şerbeti yeni sezonda izleyici ile buluştu. İlk iki bölümün ardından artık bambaşka bir hikaye izlediğimizi fark ettik.
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Ne Alev kaldı, ne de Umut! Herkes gitti ancak yeni gelenler saymakla bitmez. Henüz dizide görmediğimiz ancak kadroda olduğunu bildiğimiz isimler var.
Hala da yenileri ekleniyor. Bunlardan ikisi de Duygu Kocabıyık ve Semra San oldu. Birsen Altuntaş, ikilinin diziye dahil olduğunu duyurdu.
Duygu Kocabıyık diziye Metehan'ın partneri olarak dahil oluyor. Influencer Ezgi rolüne hayat verecek. Onun şarkıcı annesini de Semra San oynayacak.
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