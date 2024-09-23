Kocasının Sevgilisini Doğurttu! Kötü Kan Dizisindeki Doğum Sahnesi Tepki Çekti!
Kocasının Sevgilisini Doğurttu! Kötü Kan Dizisindeki Doğum Sahnesi Tepki Çekti!
Ertan Saban ve Damla Sönmez’in başrolü paylaştığı NOW TV'nin iddialı dizisi Kötü Kan'ın yeni bölümündeki doğum sahnesi izleyiciden tepki çekti. Dizide kadın karakter kocasının sevgilisini doğurttu.
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Ertan Saban ve Damla Sönmez'in başrolünü üstlendiği "Kötü Kan" adlı dizi, NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluştu.
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Dizinin hikayesi, eski bir polis memuru olan Kartal'ın, gece kulübünde güvenlik müdürü olarak çalışırken tehlikeli bir mafya grubuyla başını belaya sokması ve uzun yıllar ayrı yaşadığı çocuklarının yanına taşınarak hem mafya dünyasından çıkış yolu aramasını hem de çocuklarına baba olma mücadelesini ele alıyor.
Dikkat çeken hikayesi ve Ertan Saban'ın etkileyici performansıyla merakla beklenen dizi, ne yazık ki beklentileri karşılayamadı. Düşük reytingler alan dizi, final yapma olasılığı ile gündeme geldi.
Dizinin üçüncü bölümünde, Hüseyin Avni Danyel'in canlandırdığı Fevzi karakteri, hamile sevgilisinin yanına giden resmi eşiyle karşı karşıya geldi.
Eşinin, sevgilisinin doğumuna yardım ettiği bu sahne, sosyal medyada tepki topladı. Birçok izleyici, bu tür sahnelerin nasıl yazıldığını sorguladı.
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İşte o sahne:
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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