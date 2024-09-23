Prens Dizisi ile Kahkaha Tufanı Yaşatan Giray Altınok'un İlk Kez Sahneye Çıktığı Anlar!

Senaryosu ile kaliteli espriye doyduğumuz Prens dizisinin hem yıldızı hem yazarı başarılı oyuncu Giray Altınok da bir zamanlar keşfedilmeyi bekleyen genç bir yetenekti. İşte o zamanlardan bir video ortaya çıktı. Altınok'un seyircilerin arasından seçilip ilk kez sahneye çıktığı anlar gündem oldu.