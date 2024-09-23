Prens Dizisi ile Kahkaha Tufanı Yaşatan Giray Altınok'un İlk Kez Sahneye Çıktığı Anlar!
Prens Dizisi ile Kahkaha Tufanı Yaşatan Giray Altınok'un İlk Kez Sahneye Çıktığı Anlar!
Senaryosu ile kaliteli espriye doyduğumuz Prens dizisinin hem yıldızı hem yazarı başarılı oyuncu Giray Altınok da bir zamanlar keşfedilmeyi bekleyen genç bir yetenekti. İşte o zamanlardan bir video ortaya çıktı. Altınok'un seyircilerin arasından seçilip ilk kez sahneye çıktığı anlar gündem oldu.
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Her evde en az bir kez izlenip gülmekten yerlere yatıran dizi Prens'in yazarı ve oyuncusu Giray Altınok'un gençlik yıllarından bir videosu ortaya çıktı.
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Prens dizisi ile devleşmeden önce Altınok, keşfedilmeyi bekleyen bir yıldızdı. "Anında Görüntü Show" sahnesine çıkan Altınok, meğer ilk kez seyirciler arasından seçilmiş.
Daha o zamanlarda bile yeteneğini belli etmiş. İlk kez izlemeye gittiği bir tiyatro oyununda sahneye çıkan Altınok'un o halleri yine herkesi güldürmeyi başardı.
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