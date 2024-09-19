Kızılcık Şerbeti'nde Şok Kamera Arkası: Kıvılcım, Alev Bebek için Apo'yla Evlenecek!

Kızılcık Şerbeti'nden bir kamera arkası görüntüsü paylaşan kullanıcı, duydukları karşısında şok olduğunu yazdı. Kıvılcım'la Apo'nun karşılıklı bir kafede oturduğunu çeken kullanıcı, Alev bebek için ikisinin evleneceğini duyduğunu söyledi.