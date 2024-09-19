Kızılcık Şerbeti'nde Şok Kamera Arkası: Kıvılcım, Alev Bebek için Apo'yla Evlenecek!
Kızılcık Şerbeti'nde Şok Kamera Arkası: Kıvılcım, Alev Bebek için Apo'yla Evlenecek!
Kızılcık Şerbeti'nden bir kamera arkası görüntüsü paylaşan kullanıcı, duydukları karşısında şok olduğunu yazdı. Kıvılcım'la Apo'nun karşılıklı bir kafede oturduğunu çeken kullanıcı, Alev bebek için ikisinin evleneceğini duyduğunu söyledi.
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Kızılcık Şerbeti yeni sezona yeni bölümü ile damga vurdu. İlk bölümde Alev, Apo'dan olan bebeğini doğururken öldü.
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Bebeği alıp eve getiren Kıvılcım, artık Alev'in bebeği için yaşayacağını söyledi. "Hayatımın baş köşesinde ne Ömer ne de başkası var, sadece Alev'in bebeği var" diyen Kıvılcım, bebişin adını da Alev koydu.
Alev bebek hayatımıza girdi ancak Apo sorun çıkaracak gibi görünüyor. Kızını görmek istediğini söyleyen Apo, en son çat kapı eve gelmiş ve içeri dalmıştı.
Kıvılcım bebeği göstermeyeceğini söylese de hikayeye Kıvılcım'ın kuzeni olarak giren Merry, arabuluculuk yapmıştı. Hatta bakışlarındaki flörtözlük nedeniyle Merry'le Apo evlenecek sanmıştık.
Ama hikaye sandığımızdan da ilginç bir yere evrilebilir. Bir kullanıcı Kızılcık Şerbeti çekimlerinden bir video paylaştı.
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Viral olan videoda Kıvılcım'la Apo'nun karşılıklı bir kafede oturduğu görülüyordu. O sırada ne konuştuklarını soranlara ise "Evleniyorlar" diye yazdı.
Kıvılcım Alev bebeği Apo'ya vermek istemediği için böyle bir şey yapar mı, sizce?
Hatırlarsanız fragmanda da Alev bebeğe Apo'nun bulduğu bakıcı uyku ilacı veriyordu. Vay başımıza gelenler!
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