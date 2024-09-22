Kızıl Goncalar'da Yapılan Kamera Arkası Paylaşımı Yeni Bölümü İfşa Etti!
Kızıl Goncalar'da Yapılan Kamera Arkası Paylaşımı Yeni Bölümü İfşa Etti!
30 Eylül'de ekranlara gelmesi beklenen Kızıl Goncalar dizisinin kamera arkası paylaşıldı. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden birinin öldüğü görüldü. Karaktere hayat veren oyuncu diziden ayrılıyor!
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Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde olduğu Kızıl Goncalar dizisi yeni sezonu 30 Eylül'de açacak.
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Ancak daha dizi gelmeden kamera arkasından yapılan paylaşımlar yeni bölümde olacakları ifşa etti.
Dizide Levent'in karısını oynayan Hazal Türesan'ın diziden ayrılacağı anlaşıldı. Çünkü Kızıl Goncalar'da bir cenaze sahnesi çekilecek.
Yeni bölümde dizinin Beste'si ölecek. Bu ayrılık Levent ile Meryem aşkının ilk sinyali olabilir. Yapımcı Faruk Turgut ikilinin mutlaka birleşeceğini söylemişti.
İşte hikayeyi ifşa eden o paylaşım👇🏻
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