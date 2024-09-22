Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Olmuştu: Birsen Altuntaş İddiaları Çürüttü!
Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Olmuştu: Birsen Altuntaş İddiaları Çürüttü!
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar ile ilgili yapımcı Faruk Turgut'un final tarihi vermesi izleyenleri üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş, o açıklamayı çürütecek yeni bir ihtimal ortaya attı. Ne dersiniz, olabilir mi?
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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar için yapımcı Faruk Turgut bir röportajında "2. sezon son" dedi.
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Hayran kitlesi giderek artan ve reyting olarak yükselişte olan dizi için yeni sezonda final yapacağı haberi herkesi üzdü.
Sevenlerinden tepkiler yükselirken Gazeteci Birsen Altuntaş'tan yeni bir bilgi daha geldi: "Kızılcık Şerbeti de bitecekti. Ama bakın..."
Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin de yapımcısı olan Faruk Turgut'un Kızılcık Şerbeti'ni de iki sezon sonra bitireceğini söylediğini hatırlattı: "Ama dizi tutunca işler değişti!"
Turgut'un açıklaması sonrası tahminlere göre, 20 Mayıs'ta final yapması beklenen Kızıl Goncalar için Altuntaş, "Orası belli olmaz. Bakarsınız dizi iyi gider. Tarih ötelenir. Allah'ın işi..." diye yazdı.
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