Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Olmuştu: Birsen Altuntaş İddiaları Çürüttü!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar ile ilgili yapımcı Faruk Turgut'un final tarihi vermesi izleyenleri üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş, o açıklamayı çürütecek yeni bir ihtimal ortaya attı. Ne dersiniz, olabilir mi?