Yapımcı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın Final Tarihini Açıkladı!
Yapımcı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın Final Tarihini Açıkladı!
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar 30 Eylül günü 2. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın final tarihini açıkladı.
KAYNAK: Black Swan Finans/ YouTube
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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, bir anda ekranın en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu.
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2. sezonuyla 30 Eylül günü geri dönmeye hazırlanan Kızıl Goncalar, yayınladıkları fragmanla heyecanı üst seviyeye çıkarırken dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan beklenmedik bir açıklama geldi.
Black Swan Finans YouTube kanalına konuk olan Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın final tarihini açıkladı.
Turgut, Kızıl Goncalar için "Mevcut yapısında devam edip bu sezon sonunda bitecek. Kızıl Goncalar'ı biz uzun ömürlü düşünmedik. Kesin bitecek." dedi.
Turgut'un açıklamasına göre 30 Eylül günü başlayacak 2. sezon, Kızıl Goncalar'ın final sezonu olacak.
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