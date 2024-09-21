MasterChef'te Danilo Şef, Yemeği Geçmeyen Hakan'ı Zorbaladı!

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Hakan ve Danilo Şef arasındaki diyalog damga vurdu. Yemeği geçmeyen Hakan bunu duyunca epey şaşırırken Danilo Şef, 'Bu şaşırma niye? Git yukarıda ağla' diyerek Hakan'ı zorbaladı.