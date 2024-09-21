MasterChef'te Danilo Şef, Yemeği Geçmeyen Hakan'ı Zorbaladı!
MasterChef'te Danilo Şef, Yemeği Geçmeyen Hakan'ı Zorbaladı!
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Hakan ve Danilo Şef arasındaki diyalog damga vurdu. Yemeği geçmeyen Hakan bunu duyunca epey şaşırırken Danilo Şef, 'Bu şaşırma niye? Git yukarıda ağla' diyerek Hakan'ı zorbaladı.
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MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Hakan ve Danilo Şef arasındaki diyalog damgasını vurdu.
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Kazanan ve kaybeden tabakları açıklayan Danilo Şef, Hakan'ın tabağının geçer not alamadığını rutin bir şekilde açıklarken beklenmedik bir tavırla karşılaştı.
Tabağının geçmediğini duyan Hakan'ın yüzünü ekşitip şaşırması karşısında sessiz kalamayan Danilo Şef, haliyle zorbalama modunu açtı.
Hakan'a "Bu şaşırma niye? Gidip yukarıda ağla" diyen Danilo Şef, tüm stüdyonun kahkahalarla gülmesine neden oldu.
İşte o anlar:
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