Esra Erol'a Çıkmıştı: Sokağın Ortasında Ölü Bulundu

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, Veysel isimli eşinin başka bir kadından ikiz bebeği olduğunu iddia etmiş ve yapılan DNA testi sonucunda bebeklerden birinin Veysel'den olduğu ortaya çıkmıştı. Tıp dünyasında az görülen bu olay sonrası Veysel ve Betül boşanırken Esra Erol canlı yayında Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.