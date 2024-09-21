Esra Erol'a Çıkmıştı: Sokağın Ortasında Ölü Bulundu
Esra Erol'a Çıkmıştı: Sokağın Ortasında Ölü Bulundu
Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, Veysel isimli eşinin başka bir kadından ikiz bebeği olduğunu iddia etmiş ve yapılan DNA testi sonucunda bebeklerden birinin Veysel'den olduğu ortaya çıkmıştı. Tıp dünyasında az görülen bu olay sonrası Veysel ve Betül boşanırken Esra Erol canlı yayında Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.
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Geçtiğimiz sene gündemi epey meşgul eden bir olay Esra Erol'da işlenmişti.
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Eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia eden Betül, Erol'a başvurmuştu. Fakat yapılan DNA testi sonucu ikiz bebeklerden yalnızca birinin babasının Veysel olduğu ortaya çıkmıştı.
"72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor." diyerek bu durumu açıklayan Esra Erol, tıp dünyasında az rastlanan bir olayı ele alırken Veysel ve Betül boşanmış ve herkes kendi yoluna gitmişti.
Olayın üzerinden 1 yıl geçerken Esra Erol canlı yayında yine bu olayı gündeme getirdi ve Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.
Erol yayında "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu." dedi.
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Veysel'in amcasının oğlunun "Senin bedduan tuttu öldü" dediğini açıklayan Betül, geçtiğimiz sene "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak" diyerek Veysel'e isyan etmişti.
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