Seyran'ın Sinan'la Evlendiği Yalı Çapkını Yine Eleştirilerin Odağında!
Seyran'ın Sinan'la Evlendiği Yalı Çapkını Yine Eleştirilerin Odağında!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümüne Seyran ve Sinan'ın ani evliliği damga vurdu. Seyran ve Ferit'in karşılaştıktan sonra yeniden bir araya geleceği ümidi bu evlilikle sonlanırken izleyiciler diziyi yine eleştiri yağmuruna tuttu.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezonunda ilk sezonu mumla aradığı bir performans sergiliyor.
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Seyran ve Ferit'in yıllar sonra karşılaşmalarıyla izleyiciler SeyFer'in geri döneceğine dair bir nebze ümit beslerken bölüm sonu yine hüsran dedirtti.
Bölüm sonunda Sinan ve Seyran'ın yıldırım nikahı kıydığını gördüğümüz Yalı Çapkını'nın bu hamlesinin ardından izleyiciler diziyi eleştiri yağmuruna tutarken haliyle reytinglerdeki yükseliş hedefleri de hayal oldu.
İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:
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