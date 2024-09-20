Seyran'ın Sinan'la Evlendiği Yalı Çapkını Yine Eleştirilerin Odağında!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümüne Seyran ve Sinan'ın ani evliliği damga vurdu. Seyran ve Ferit'in karşılaştıktan sonra yeniden bir araya geleceği ümidi bu evlilikle sonlanırken izleyiciler diziyi yine eleştiri yağmuruna tuttu.