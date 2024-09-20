Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Yalı Çapkını Rekabetini Yorumladı
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Yalı Çapkını Rekabetini Yorumladı
Her Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabeti had safhaya çıkarken Şerbo'nun Ömer'i Barış Kılıç söz konusu rekabet hakkında konuştu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti 3 sezondur Cuma akşamları inanılmaz bir rekabetle ekranlara geliyor.
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Özellikle son 2 sezonda Kızılcık Şerbeti reytinglerde arayı epey açıp Cuma'nın galibi olurken Şerbo'nun Ömer'i Barış Kılıç söz konusu rekabete yorum yaptı.
Barış Kılıç, muhabirlerin Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşılaştırmasına sessiz kalmayarak şu açıklamayı yaptı:
"Bizim dizinin olduğu günlerde bile biz sette oluyoruz.Kendi dizimizi bile izleyemiyoruz.Onlar da güzel iş yapıyor bizler de güzel iş yapıyoruz.Herkese başarılar diliyoruz.”
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