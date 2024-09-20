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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Yalı Çapkını Rekabetini Yorumladı

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Yalı Çapkını Rekabetini Yorumladı

Kızılcık Şerbeti yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 23:08

Her Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabeti had safhaya çıkarken Şerbo'nun Ömer'i Barış Kılıç söz konusu rekabet hakkında konuştu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti 3 sezondur Cuma akşamları inanılmaz bir rekabetle ekranlara geliyor.

Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti 3 sezondur Cuma akşamları inanılmaz bir rekabetle ekranlara geliyor.

Özellikle son 2 sezonda Kızılcık Şerbeti reytinglerde arayı epey açıp Cuma'nın galibi olurken Şerbo'nun Ömer'i Barış Kılıç söz konusu rekabete yorum yaptı.

Özellikle son 2 sezonda Kızılcık Şerbeti reytinglerde arayı epey açıp Cuma'nın galibi olurken Şerbo'nun Ömer'i Barış Kılıç söz konusu rekabete yorum yaptı.

Barış Kılıç, muhabirlerin Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşılaştırmasına sessiz kalmayarak şu açıklamayı yaptı:

Barış Kılıç, muhabirlerin Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşılaştırmasına sessiz kalmayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bizim dizinin olduğu günlerde bile biz sette oluyoruz.Kendi dizimizi bile izleyemiyoruz.Onlar da güzel iş yapıyor bizler de güzel iş yapıyoruz.Herkese başarılar diliyoruz.”

"Bizim dizinin olduğu günlerde bile biz sette oluyoruz.Kendi dizimizi bile izleyemiyoruz.Onlar da güzel iş yapıyor bizler de güzel iş yapıyoruz.Herkese başarılar diliyoruz.”

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