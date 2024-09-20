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İddialar Doğru mu? Set Çalışanı, Özgü Namal'ın Kaprislerini Anlattı

İddialar Doğru mu? Set Çalışanı, Özgü Namal'ın Kaprislerini Anlattı

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 21:11

Kızıl Goncalar dizisiyle yıllar sonra televizyona dönen Özgü Namal hakkında Kızıl Goncalar setinde zor anlar yaşattığına dair iddialar ortalıkta dolaşırken Namal'dan buna ret cevabı gelmişti. Hanımın Çiftliği'nde çalışan bir set çalışanı Özgü Namal'ın kaprislerini anlattı.

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Kızıl Goncalar'da Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal, yıllar sonra televizyona dönmesiyle sevenlerini epey heyecanlandırmıştı.

Kızıl Goncalar'da Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal, yıllar sonra televizyona dönmesiyle sevenlerini epey heyecanlandırmıştı.

Yıllar sonra setlere dönen Özgü Namal hakkında Kızıl Goncalar setinde kapris yaptığı, özel istekleri olduğu ve aşırı titiz davrandığıyla alakalı iddialar ortaya atılmıştı.

Yıllar sonra setlere dönen Özgü Namal hakkında Kızıl Goncalar setinde kapris yaptığı, özel istekleri olduğu ve aşırı titiz davrandığıyla alakalı iddialar ortaya atılmıştı.

Hatta Özgü Namal söz konusu iddialara "Ben mütevazı bir insanım. Yaşı büyük insanların bana hizmet etmesinden hoşlanmıyorum. Kendi işimi kendim yaparım" şeklinde yanıt vermişti.

Hatta Özgü Namal söz konusu iddialara "Ben mütevazı bir insanım. Yaşı büyük insanların bana hizmet etmesinden hoşlanmıyorum. Kendi işimi kendim yaparım" şeklinde yanıt vermişti.

Burada bahsetmiştik:

Bu açıklamanın ardından Namal hakkında yepyeni bir iddia geldi hem de eski bir dizisinin set çalışanından!

Bu açıklamanın ardından Namal hakkında yepyeni bir iddia geldi hem de eski bir dizisinin set çalışanından!

Hanımın Çiftliği setinde çalışan bir kişi, Namal'ın o dönem yoga yapacağını söyleyerek saatlerce kendisini karavanına kapattığını ve tüm seti beklettiğini itiraf etti.

Hanımın Çiftliği setinde çalışan bir kişi, Namal'ın o dönem yoga yapacağını söyleyerek saatlerce kendisini karavanına kapattığını ve tüm seti beklettiğini itiraf etti.
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İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

Bakalım Özgü Namal'dan bu iddiaya bir yanıt gelecek mi?

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