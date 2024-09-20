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Esra Erol'da Canlı Yayında Gözaltı: 15 Yaşındaki Kızı Hamile Bırakmıştı!

Esra Erol'da Canlı Yayında Gözaltı: 15 Yaşındaki Kızı Hamile Bırakmıştı!

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 19:34 Son Güncelleme: 20.09.2024 - 19:54

atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında 15 yaşındaki zihinsel engelli kızı istismar edip hamile bırakan yabancı uyruklu Zahid bugün küçük kızın anne ve babasıyla beraber gözaltına alındı.

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atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında 15 yaşındaki zihinsel engelli kızı istismar edip hamile bırakan yabancı uyruklu Zahid söylemleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında 15 yaşındaki zihinsel engelli kızı istismar edip hamile bırakan yabancı uyruklu Zahid söylemleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Küçük kızın anne ve babasının da bildiği istismar olayında aile, kızlarını istismarcısıyla imam nikahıyla evlendirmiş ve bu hareketleriyle bizi daha da dumur etmişlerdi.

Küçük kızın anne ve babasının da bildiği istismar olayında aile, kızlarını istismarcısıyla imam nikahıyla evlendirmiş ve bu hareketleriyle bizi daha da dumur etmişlerdi.

Burada tüm detayları anlatmıştık:

Ailenin de istismarı bildiğinin ortaya çıkmasıyla hepimiz ekran başında buz keserken bugün yayın esnasında beklenmedik gelişmeler oldu ve yayın ihbar kabul edildi.

Ailenin de istismarı bildiğinin ortaya çıkmasıyla hepimiz ekran başında buz keserken bugün yayın esnasında beklenmedik gelişmeler oldu ve yayın ihbar kabul edildi.

İstismarcı Zahid, anne Ayşe ve üvey baba Serkan canlı yayında gözaltına alındı.

İstismarcı Zahid, anne Ayşe ve üvey baba Serkan canlı yayında gözaltına alındı.

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