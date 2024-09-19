Esra Erol'da Skandal! 15 Yaşındaki Kız Çocuğu İstismarcısıyla Evlendirilmiş!
Esra Erol'da Skandal! 15 Yaşındaki Kız Çocuğu İstismarcısıyla Evlendirilmiş!
Esra Erol'da yine tüm Türkiye'yi sarsan bir olay işlendi. Yabancı uyruklu Zahid tarafından istismara uğrayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Pınar Deniz, daha sonra annesi tarafından istismarcısı ile evlendirilirken 'Beni istismar eden öz babamdır' diyerek ayrıca babasına da iftira atmış.
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da yine tüyleri diken diken eden bir olay ele alındı.
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Geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkan Serkan Karakaya, 15 yaşındaki zihinsel engelli üvey kızının istismara uğradığını ve eşi Ayşe'nin kızı ve kendisinden olan 2 çocuğuyla istismarcıya kaçtığını açıkladı.
Serkan'ın dumur eden ifadeleri sonrasında başta Esra Erol olmak üzere tüm stüdyo şoke olurken Erol, yabancı uyruklu istismarcı Zahid ve anne Ayşe'yi aramaya başladı.
29 Ağustos günü "Eşim Serkan bana şiddet uyguluyor" diyerek Zahid'in evine giden Ayşe ve çocukları için yayına çıkan Serkan, istismar olayını ise şöyle anlattı:
Ayşe'nin İsmail Deniz'den olan kızı Pınar Deniz o dönem anneannesiyle yaşarken nüfus işleri için annesinin yanına gidiyor. Burada 18 gün geçiren Pınar karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidiyor ve hamile olduğu ortaya çıkıyor.
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İfadesi alınan Pınar, "Öz babam beni istismar etti" diyor, fakat yapılan testlerde istismarcının baba olmadığı ortaya çıksa da bu iftiraya dayanamayan baba İsmail intihar ederek yaşamına son veriyor.
Söz konusu olayda henüz reşit olmayan zihinsel engelli Pınar devlet kurumuna verilirken anne Ayşe'nin kızını buradan alıp Zahid'e vermesi ve bir de imam nikahı kıydırması Erol'u çileden çıkardı.
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