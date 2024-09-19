Esra Erol'da Skandal! 15 Yaşındaki Kız Çocuğu İstismarcısıyla Evlendirilmiş!

Esra Erol'da yine tüm Türkiye'yi sarsan bir olay işlendi. Yabancı uyruklu Zahid tarafından istismara uğrayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Pınar Deniz, daha sonra annesi tarafından istismarcısı ile evlendirilirken 'Beni istismar eden öz babamdır' diyerek ayrıca babasına da iftira atmış.