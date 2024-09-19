MasterChef'te Mehmet Şef'in Yarışmacıları Yarınlar Yokmuşcasına Azarlaması Tepki Topladı
MasterChef'te Mehmet Şef'in Yarışmacıları Yarınlar Yokmuşcasına Azarlaması Tepki Topladı
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Şef 7 sezondur aşırı gergin halleriyle yarışmacılara zor anlar yaşattı. Mehmet Şef'in aşırı sinirli halleri ve yarışmacıları azarlaması sonunda izleyicileri bıktırdı.
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MasterChef'in en gergin jüri üyesi hiç şüphesiz Mehmet Yalçınkaya.
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Mehmet Şef düzenli aralıklarla yarışmacılara sinirlenip ortalığı galeyana getirirken ayrıca yarışmacıları acımasızca azarlaması gözlerden kaçmıyor.
Yeni bölüm fragmanında Semih'le tartışan ve yarışmacının stüdyoyu terk etmesine sebep olan Mehmet Şef'in bu ani çıkışları artık izleyicileri rahatsız ederken Mehmet Şef haliyle eleştirilerin odağı oldu.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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