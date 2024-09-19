Turbo Turabi, Exatlon Almanya'ya Özlü Sözleriyle Damga Vurdu!
Turbo Turabi, Exatlon Almanya'ya Özlü Sözleriyle Damga Vurdu!
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Survivor'da elde ettiği başarılarla tanınan Turabi Çamkıran tam iki kez şampiyon olarak bir rekora imza atmıştı.
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Survivor'ın ardından emekliliğini duyuran Turabi sonrasında ani bir sürpriz yaparak Exatlon Almanya'ya gittiğini duyurmuştu.
Eski Survivor yarışmacılarından Aycan'la Exatlon'da yarışan Turabi burada da kendine has kişiliğinden ödün vermezken son bölümde Türkçe özlü sözleriyle izleyicileri epey şaşırttı.
Öncesinde Almanca konuşan Turabi daha sonra "Biz ne güçlüler gördük, gül gül öldük" diyerek bizlere Survivor'ı hatırlattı.
İşte o anlar:
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