Turbo Turabi, Exatlon Almanya'ya Özlü Sözleriyle Damga Vurdu!

Survivor Türkiye'de 2 kez şampiyon olarak Ogeday'la bu rekoru paylaşan Turabi Çamkıran, son olarak Almanya'daki Exatlon'da yarışmacı olarak yer alıyor. Turabi burada da tarzından ödün vermeyerek özlü sözler söylemeye devam etti.