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Turbo Turabi, Exatlon Almanya'ya Özlü Sözleriyle Damga Vurdu!

Turbo Turabi, Exatlon Almanya'ya Özlü Sözleriyle Damga Vurdu!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 14:15

Survivor Türkiye'de 2 kez şampiyon olarak Ogeday'la bu rekoru paylaşan Turabi Çamkıran, son olarak Almanya'daki Exatlon'da yarışmacı olarak yer alıyor. Turabi burada da tarzından ödün vermeyerek özlü sözler söylemeye devam etti.

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Survivor'da elde ettiği başarılarla tanınan Turabi Çamkıran tam iki kez şampiyon olarak bir rekora imza atmıştı.

Survivor'da elde ettiği başarılarla tanınan Turabi Çamkıran tam iki kez şampiyon olarak bir rekora imza atmıştı.

(2024'te Ogeday'ın şampiyon olmasıyla bu rekoru paylaştılar.)

Survivor'ın ardından emekliliğini duyuran Turabi sonrasında ani bir sürpriz yaparak Exatlon Almanya'ya gittiğini duyurmuştu.

Survivor'ın ardından emekliliğini duyuran Turabi sonrasında ani bir sürpriz yaparak Exatlon Almanya'ya gittiğini duyurmuştu.

Eski Survivor yarışmacılarından Aycan'la Exatlon'da yarışan Turabi burada da kendine has kişiliğinden ödün vermezken son bölümde Türkçe özlü sözleriyle izleyicileri epey şaşırttı.

Eski Survivor yarışmacılarından Aycan'la Exatlon'da yarışan Turabi burada da kendine has kişiliğinden ödün vermezken son bölümde Türkçe özlü sözleriyle izleyicileri epey şaşırttı.

Öncesinde Almanca konuşan Turabi daha sonra "Biz ne güçlüler gördük, gül gül öldük" diyerek bizlere Survivor'ı hatırlattı.

Öncesinde Almanca konuşan Turabi daha sonra "Biz ne güçlüler gördük, gül gül öldük" diyerek bizlere Survivor'ı hatırlattı.

İşte o anlar:

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