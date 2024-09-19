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Kızılcık Şerbeti'nin Olaylı Cenazesi Sims 4 Tarzıyla Yeniden Yapıldı!

Kızılcık Şerbeti'nin Olaylı Cenazesi Sims 4 Tarzıyla Yeniden Yapıldı!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 12:56

Ekranlara bomba gibi dönen fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin herkesi ekran başına kilitleyen son bölümündeki olaylı cenaze sahnesi 'mirayedd' kullanıcı adlı oyuncu tarafından The Sims 4'te yeniden yaratıldı.

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Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından ekranlara geri döndü biliyorsunuz, ama ne dönmek!

Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından ekranlara geri döndü biliyorsunuz, ama ne dönmek!

Bizleri kaosun, dramanın ve her türden ihanetin bağımlısı yapan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yaşananlar ise bu kez hepimizi derbeder etti. Aman dikkat! Buradan sonrası spoiler!

⚠️Dikkar spoiler!⚠️ Bir oyuncu ise Kızılcık Şerbo'nun hepimizi şoke eden ölüm haberi ve cenaze sahnesini oyunda yeniden yaratarak diziye adeta alternatif bir bölüm çekti!

⚠️Dikkar spoiler!⚠️ Bir oyuncu ise Kızılcık Şerbo'nun hepimizi şoke eden ölüm haberi ve cenaze sahnesini oyunda yeniden yaratarak diziye adeta alternatif bir bölüm çekti!

Alev'e hak ettiği cenaze törenini vermek isteyen 'mirayedd' adlı kullanıcı öncelikle cenazede muhakkak yer alması gereken karakterleri yaratarak işe koyuldu. Nilay'ın haberi aldıktan sonra helva kavurmasıyla başlayan cenaze ise Apo'nun kalbinin olanlara daha fazla dayanamamasıyla çifte cenazeye dönüşerek iyiden iyiye kaosa sürüklenerek sona erdi!

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Buyurun, dizidekinden bile daha kaoslu ve olaylı The Sims 4 Kızılcık Şerbeti cenazesi!

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