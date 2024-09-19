Kızılcık Şerbeti'nin Olaylı Cenazesi Sims 4 Tarzıyla Yeniden Yapıldı!
Kızılcık Şerbeti'nin Olaylı Cenazesi Sims 4 Tarzıyla Yeniden Yapıldı!
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Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından ekranlara geri döndü biliyorsunuz, ama ne dönmek!
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⚠️Dikkar spoiler!⚠️ Bir oyuncu ise Kızılcık Şerbo'nun hepimizi şoke eden ölüm haberi ve cenaze sahnesini oyunda yeniden yaratarak diziye adeta alternatif bir bölüm çekti!
Buyurun, dizidekinden bile daha kaoslu ve olaylı The Sims 4 Kızılcık Şerbeti cenazesi!
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