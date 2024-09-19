Toplam Steam Fiyatları 760 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games'te Bedava!

The Last Stand: Aftermath ve TOEM: A Photo Adventure 18:00 itibariyle tüm Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz olacaklar. 26 Eylül Perşembe günü yerlerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak yapımları bir haftalık süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklarını da hatırlatalım.