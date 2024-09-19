Toplam Steam Fiyatları 760 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games'te Bedava!
Toplam Steam Fiyatları 760 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games'te Bedava!
Epic Games Store'da haftanın bedava oyunları nihayet karşımızda. Bugün saat 18:00'den itibaren bedava olacak iki oyunun toplam Steam fiyatları ise 760 TL'yi aşıyor.
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ilk oyunumuz Steam fiyatı 10,50 dolar, yani yaklaşık 357 TL olan TOEM: A Photo Adventure.
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Bu haftanın ikinci bedava oyunu ise Steam değeri 420 TL'yi aşan The Last Stand: Aftermath.
Her iki oyun da 19 Eylül saat 18:00 itibariyle tamamen ücretsiz olacaklar ancak kapmak için süremiz de kısıtlı.
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