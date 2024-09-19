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Toplam Steam Fiyatları 760 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games'te Bedava!

Toplam Steam Fiyatları 760 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games'te Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 10:43

Epic Games Store'da haftanın bedava oyunları nihayet karşımızda. Bugün saat 18:00'den itibaren bedava olacak iki oyunun toplam Steam fiyatları ise 760 TL'yi aşıyor.

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ilk oyunumuz Steam fiyatı 10,50 dolar, yani yaklaşık 357 TL olan TOEM: A Photo Adventure.

Bu haftanın ikinci bedava oyunu ise Steam değeri 420 TL'yi aşan The Last Stand: Aftermath.

Her iki oyun da 19 Eylül saat 18:00 itibariyle tamamen ücretsiz olacaklar ancak kapmak için süremiz de kısıtlı.

Her iki oyun da 19 Eylül saat 18:00 itibariyle tamamen ücretsiz olacaklar ancak kapmak için süremiz de kısıtlı.

The Last Stand: Aftermath ve TOEM: A Photo Adventure 18:00 itibariyle tüm Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz olacaklar. 26 Eylül Perşembe günü yerlerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak yapımları bir haftalık süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklarını da hatırlatalım.

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