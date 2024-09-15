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Subway Surfers'a İstanbul Haritası Ekleniyor: İşte Sosyal Medyadan Tepkiler!

Subway Surfers'a İstanbul Haritası Ekleniyor: İşte Sosyal Medyadan Tepkiler!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 16:16

En popüler mobil oyunlarından birisi olan Subway Surfers'a İstanbul haritası ekleniyor. Güncelleme 16 Eylül tarihinde yapılacak.

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Bu güncelleme tamamen İstanbul haritasını kapsayacak.

Bu güncelleme tamamen İstanbul haritasını kapsayacak.

Ayrıca oyunun içerisine yeni görevler ve ödüller de eklenecek. Öte yandan bu güncelleme ile birlikte oyuna yeni karakterler de ekleniyor. Kedi ve Ruhi ismindeki iki karakter de oynanabilir olacak.

Sosyal medyada ise çok daha farklı bir konuya tepki var;

Arkada çalan müzik büyük tepkiye yol açtı!

Arkada çalan müzik büyük tepkiye yol açtı!

Özellikle tanıtım fragmanında tercih edilen müzik birçok kullanıcının hoşuna gitmemiş durumda. Videonun altına atılan yorumlarda Türkiye'nin bir Arap ülkesi olmadığı ve müzik seçiminin yanlış olduğu ön plana çıkıyor.

"Türkiye Arap değildir"

"Türkiye Arap değildir"
twitter.com

Tepkiler devam ediyor;

Tepkiler devam ediyor;
twitter.com
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"Türkiye Arap ülkesi değildir"

"Türkiye Arap ülkesi değildir"
twitter.com

"Şarkının kültürümüz ile ilgisi yok!"

"Şarkının kültürümüz ile ilgisi yok!"
twitter.com

"Uygulamayı ailemin ve kardeşimin telefonundan sildim. O müziği kaldırın."

"Uygulamayı ailemin ve kardeşimin telefonundan sildim. O müziği kaldırın."
twitter.com

"Biz Türk'üz, Arap değil"

"Biz Türk'üz, Arap değil"
twitter.com

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