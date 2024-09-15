Subway Surfers'a İstanbul Haritası Ekleniyor: İşte Sosyal Medyadan Tepkiler!
Subway Surfers'a İstanbul Haritası Ekleniyor: İşte Sosyal Medyadan Tepkiler!
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Bu güncelleme tamamen İstanbul haritasını kapsayacak.
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Sosyal medyada ise çok daha farklı bir konuya tepki var;
Arkada çalan müzik büyük tepkiye yol açtı!
"Türkiye Arap değildir"
Tepkiler devam ediyor;
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"Türkiye Arap ülkesi değildir"
"Şarkının kültürümüz ile ilgisi yok!"
"Uygulamayı ailemin ve kardeşimin telefonundan sildim. O müziği kaldırın."
"Biz Türk'üz, Arap değil"
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