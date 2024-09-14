Bu Oyunlar Cesaret İster: Oynarken Koltuktan Zıplatacak Korku Oyunlarını Derledik!
Bu Oyunlar Cesaret İster: Oynarken Koltuktan Zıplatacak Korku Oyunlarını Derledik!
Korku oyunları bir kesimin favori türüyken bir diğer kesimin de hiç yanaşmadığı bir tür. Peki korku türünün zirve örnekleri hangileri?
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10. Outlast
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9. Slender: The Arrival
8. Devotion
7. Resident Evil 2
6. Dead Space Remake
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5. Alan Wake 2
4. Amnesia: The Dark Descent
3. F.E.A.R
2. Alien Isolation
1. Silent Hill 2
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