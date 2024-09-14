Bu Oyunlar Cesaret İster: Oynarken Koltuktan Zıplatacak Korku Oyunlarını Derledik!

Her ne kadar günümüzde pek bir esprisi kalmasa da çıktığı dönem birçok kişinin korkulu rüyası olmuştu. Gün geçtikçe popülaritesi ve etkisi azalan bu yapım, döneminin en sağlam korku işlerindendi. Sonuçta akıl hastanesinde sizi öldürmek isteyen onlarca insanla beraber kalmak, hiç de akıl kârı bir iş değil.