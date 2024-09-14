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Bu Oyunlar Cesaret İster: Oynarken Koltuktan Zıplatacak Korku Oyunlarını Derledik!

Bu Oyunlar Cesaret İster: Oynarken Koltuktan Zıplatacak Korku Oyunlarını Derledik!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 13:31

Korku oyunları bir kesimin favori türüyken bir diğer kesimin de hiç yanaşmadığı bir tür. Peki korku türünün zirve örnekleri hangileri?

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10. Outlast

10. Outlast

Her ne kadar günümüzde pek bir esprisi kalmasa da çıktığı dönem birçok kişinin korkulu rüyası olmuştu. Gün geçtikçe popülaritesi ve etkisi azalan bu yapım, döneminin en sağlam korku işlerindendi. Sonuçta akıl hastanesinde sizi öldürmek isteyen onlarca insanla beraber kalmak, hiç de akıl kârı bir iş değil.

9. Slender: The Arrival

9. Slender: The Arrival

Bu yapım da bir dönem popüler oldu fakat bu popülariteyi uzun süre kendinde tutamadı. Yine de Slenderman oyunları içerisinde sizi en çok geren ve korkutan yapım olmayı başarmıştı.

8. Devotion

8. Devotion

Asya kültüründen gelen bu korku oyunu, bizleri 1980'lere götürüyor. Birinci şahıs kamera açısından oynanan ve gerici bir atmosfere sahip olan bu yapım, korku severlerin mutlaka bakması gereken türden.

7. Resident Evil 2

7. Resident Evil 2

Orijinal oyun her ne kadar döneminde korkutucu olsa da şu an pek bi olayı kalmadı. Tabii, en baştan yapılan remake sürümü için aynı şeyi söyleyemem. Özellikle karakolda gezerken arkanızdan seri bir şekilde gelen ayak sesleri sizlere panik atak geçirtebilir.

6. Dead Space Remake

6. Dead Space Remake

Orijinal Dead Space oyunu, dönemine göre korkutucu bir yapıdaydı. Tabii, günümüzde eskiyen yapısı sebebi ile o kadar da korkutucu değil. EA'de bu durumu farketmiş olacak ki bu projeyi elden geçirmeye karar vermiş. Sonuç olarak da her adımınızı tedirgin bir şekilde atacağınız bir iş ortaya çıkarmış.

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5. Alan Wake 2

5. Alan Wake 2

Geçtiğimiz yılın sürpriz yıldızı olan Alan Wake 2, özünde bir dedektiflik macerası gibi görünüyor. Tabii, bu işin görünen kısmı. Görünmeyen kısmında ise kanlı ve korku dolu gizemler yatıyor.

4. Amnesia: The Dark Descent

4. Amnesia: The Dark Descent

Hafızanızı kaybettiğinizi ve bilmediğiniz bir kalenin içerisinde uyandığınızı düşünün. Tabii, bir de sizin peşinizde olan bir canavarın olduğunu da. Epey korkutucu gibi. İşte Amnesia'nın sizlere sunduğu deneyim tam olarak bu.

3. F.E.A.R

3. F.E.A.R

Çıktığı döneme damgasını vuran ve uzun yıllar konuşulan F.E.A.R, korku türünün en sağlam işlerinden birisi. Gerici atmosferi ve ilgi çekici hikâyesi ile mutlaka oynanması gereken bir yapım.

2. Alien Isolation

2. Alien Isolation

Alien filmlerini severek izlemiş biri olarak, bu yapım filmlerden bile daha gergin bir atmosfer oluşturmayı başarmış. Özellikle yaratığın yapay zekası, büyük bir incelikle tasarlanmış. Bu durum da sizleri oyun boyunca diken üstünde durmaya itiyor.

1. Silent Hill 2

1. Silent Hill 2

Sadece korku oyunu olarak değil genel olarak baktığımızda da Silent Hill 2, gelmiş geçmiş en iyi yapımlar arasında kendine yer buluyor. Tabii korku tarafında da sizleri bir saniye bile rahat bırakmayan bir yapıya sahip.

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