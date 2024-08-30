PlayStation 5 Pro Duyurusu Yakın Bir Zamanda Yapılabilir!

Kaynaklarına danışan fakat sadece duyuru tarihini ve tasarımını alabilen billbil-kun, PlayStation 5 Pro sürümün nasıl bir özellik taşıyacağını ise kesin olarak belirtmiyor. Sadece PlayStation 5 Slim ile aynı inceliğe sahip olacağı ve büyük ihtimalle sadece dijital sürüm ile piyasaya sürüleceği iddia edilmiş durumda.