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PlayStation 5 Pro Duyurusu Yakın Bir Zamanda Yapılabilir!

PlayStation 5 Pro Duyurusu Yakın Bir Zamanda Yapılabilir!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 16:31

Yeni nesil konsol olarak piyasaya sürülen PlayStation 5 için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ortaya atılan iddialara göre PlayStation 5 Pro yakın zamanda duyurulabilir. 

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PlayStation 5 çıkalı çok oldu, şimdi sırada Pro sürümü var!

PlayStation 5 çıkalı çok oldu, şimdi sırada Pro sürümü var!

Yaptığı sızıntılar ile gündeme gelen billbil-kun, PlayStation 5 Pro sürümün yakın bir zamanda duyurulacağını iddia ediyor. Ortaya çıkardığı kaynakları ile birlikte bu söylemleri de desteklemeyi ihmal etmiyor.

Resmi duyuru yakın bir zamanda gelebilir!

Resmi duyuru yakın bir zamanda gelebilir!

Ortaya atılan iddialara göre PlayStation 5 Pro sürümün Eylül ayı içerisinde resmi olarak duyurulacağı söyleniyor. Resmi duyurudan sonra ise satışlara başlanacağı belirtiliyor.

Konsept tasarımlar da mevcut.

Konsept tasarımlar da mevcut.

İddiayı ortaya atan billbil-kun, aynı zamanda Pro sürümün tasarımına eriştiklerini ancak telif haklarını ihlal etmemek adına bu tasarımın bir 'tasarımını' çizdiklerini aktarıyor. Yani şu an görmüş olduğunuz resim PlayStation 5 Pro'nun tasarımını yansıtan bir görüntü.

Nasıl bir sistem özelliğine sahip olacağı ise hala sır perdesi.

Nasıl bir sistem özelliğine sahip olacağı ise hala sır perdesi.

Kaynaklarına danışan fakat sadece duyuru tarihini ve tasarımını alabilen billbil-kun, PlayStation 5 Pro sürümün nasıl bir özellik taşıyacağını ise kesin olarak belirtmiyor. Sadece PlayStation 5 Slim ile aynı inceliğe sahip olacağı ve büyük ihtimalle sadece dijital sürüm ile piyasaya sürüleceği iddia edilmiş durumda.

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