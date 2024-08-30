PlayStation 5 Pro Duyurusu Yakın Bir Zamanda Yapılabilir!
PlayStation 5 Pro Duyurusu Yakın Bir Zamanda Yapılabilir!
Yeni nesil konsol olarak piyasaya sürülen PlayStation 5 için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ortaya atılan iddialara göre PlayStation 5 Pro yakın zamanda duyurulabilir.
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PlayStation 5 çıkalı çok oldu, şimdi sırada Pro sürümü var!
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Resmi duyuru yakın bir zamanda gelebilir!
Konsept tasarımlar da mevcut.
Nasıl bir sistem özelliğine sahip olacağı ise hala sır perdesi.
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