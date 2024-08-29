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Steam Değerleri 1,400 TL’yi Aşan Oyunlar Epic Games Store’da Ücretsiz!

Steam Değerleri 1,400 TL’yi Aşan Oyunlar Epic Games Store’da Ücretsiz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 11:15

Toplam Steam fiyatları 1,400 TL’yi aşan 3 oyunluk şahane bir paket ve keyifli bir oyun bu hafta Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz!

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İlk bedavamız toplamda üç oyundan oluşan ve Steam’de 20 dolarlık fiyat etiketi bulunan Fallout Classic Collection.

İlk bedavamız toplamda üç oyundan oluşan ve Steam’de 20 dolarlık fiyat etiketi bulunan Fallout Classic Collection.

Efsanesi dillere destan Fallout serisinin klasik dönemi olarak adlandırabileceğimiz üç oyununu barındıran paket bizleri bir evrenin doğumuna götürüyor. Serinin Bethesda’dan önceki orijinal geliştirici olan Interplay’in ellerinden çıkan Fallout, Fallout 2 ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel’e ev sahipliği yapan paket bu evrenin derinliklerine inmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir fırsat.

Epic Games Store’da haftanın bir diğer bedavası ise Steam’de 21,70 dolara satılan Wildcard Football.

Epic Games Store’da haftanın bir diğer bedavası ise Steam’de 21,70 dolara satılan Wildcard Football.

Amerikan Futbolu ülke olarak pek ilgi alanımızda olmasa da sahadaki tüm kuralları bozup dilediğimizce kaosa hüküm sürdürebildiğimiz Wildcard Football yine de eğlenceli zaman geçirtmeyi vadediyor.

Tüm bu oyunlara ücretsiz sahip olabilmek için ise vaktimiz kısıtlı.

Tüm bu oyunlara ücretsiz sahip olabilmek için ise vaktimiz kısıtlı.

29 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyunlar bir hafta boyunca, yani 4 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak kalacaklar. Bu süre içerisinde oyunları Epic Games Store kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklarını da hatırlatalım.

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