Steam Değerleri 1,400 TL’yi Aşan Oyunlar Epic Games Store’da Ücretsiz!

29 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyunlar bir hafta boyunca, yani 4 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak kalacaklar. Bu süre içerisinde oyunları Epic Games Store kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklarını da hatırlatalım.