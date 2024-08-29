Steam Değerleri 1,400 TL’yi Aşan Oyunlar Epic Games Store’da Ücretsiz!
Steam Değerleri 1,400 TL’yi Aşan Oyunlar Epic Games Store’da Ücretsiz!
Toplam Steam fiyatları 1,400 TL’yi aşan 3 oyunluk şahane bir paket ve keyifli bir oyun bu hafta Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz!
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İlk bedavamız toplamda üç oyundan oluşan ve Steam’de 20 dolarlık fiyat etiketi bulunan Fallout Classic Collection.
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Epic Games Store’da haftanın bir diğer bedavası ise Steam’de 21,70 dolara satılan Wildcard Football.
Tüm bu oyunlara ücretsiz sahip olabilmek için ise vaktimiz kısıtlı.
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