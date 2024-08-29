Türkiye'den Sonra Azerbaycan: Kick Azerbaycan'da Engellendi!
Türkiye'den Sonra Azerbaycan: Kick Azerbaycan'da Engellendi!
Ülkemizde de bir süre yasaklı kaldıktan sonra platformun gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından açılan Kick bu kez de Azerbaycan'da erişime kapatıldı.
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Twitch'in en büyük rakibi olarak görülen canlı yayın platformu Kick bir süre önce ülkemizde erişime kapatılmıştı.
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Kick bu kez de Azerbaycan'da erişime kapatıldı.
Azerbaycanlı kullanıcılar da Kick'in neden yasaklandığına yanıt bulmaya çalışıyorlar.
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