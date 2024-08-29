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Türkiye'den Sonra Azerbaycan: Kick Azerbaycan'da Engellendi!

Türkiye'den Sonra Azerbaycan: Kick Azerbaycan'da Engellendi!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 10:52

Ülkemizde de bir süre yasaklı kaldıktan sonra platformun gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından açılan Kick bu kez de Azerbaycan'da erişime kapatıldı.

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Twitch'in en büyük rakibi olarak görülen canlı yayın platformu Kick bir süre önce ülkemizde erişime kapatılmıştı.

Twitch'in en büyük rakibi olarak görülen canlı yayın platformu Kick bir süre önce ülkemizde erişime kapatılmıştı.

Platformda kumar ve bahis yayınlarına da izin veren Kick ülkemizde tam da bu sebeple Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime kapatılmış, sonrasında istenen gerekliliklerin yerine getirilmesiyle tekrar açılmıştı.

Kick bu kez de Azerbaycan'da erişime kapatıldı.

Kick bu kez de Azerbaycan'da erişime kapatıldı.

Geçtiğimiz saatlerde Azerbaycan'da erişime kapatılan Kick'in ülkede hangi sebeple banlandığı ise şimdilik kesin olarak bilinmiyor.

Azerbaycanlı kullanıcılar da Kick'in neden yasaklandığına yanıt bulmaya çalışıyorlar.

Azerbaycanlı kullanıcılar da Kick'in neden yasaklandığına yanıt bulmaya çalışıyorlar.

Ülkelerindeki Kick yasağının ardından özellikle Reddit'te konuya ilişkin bir açıklama aramaya girişen Azerbaycanlı kullanıcılar konuya dair farklı fikirler ortaya atsalar da yasağın resmi sebebi henüz kesin olarak bilinmiyor.

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