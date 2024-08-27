Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Oynayana Lilith'le Bağ Kurduran Diablo 4 Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar

Oynayana Lilith'le Bağ Kurduran Diablo 4 Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 13:47

Efsaneler efsanesi serinin şimdilik son oyunu olan ve oyuncuları en büyük düşmanlarına dahi hayran eden Diablo 4 hakkında yapılmış en komik yorumlara gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu Diablo o Diablo değil ama yine de sahibinin sesiyle okuduk.

Bu Diablo o Diablo değil ama yine de sahibinin sesiyle okuduk.

Yalnız bunları söyleyip üstüne bi' 100 saat daha oynamış kral.

Yalnız bunları söyleyip üstüne bi' 100 saat daha oynamış kral.

Acının tatlı tebessümü.

Acının tatlı tebessümü.

Bir yatırım tavsiyesi olarak oyunlar...

Bir yatırım tavsiyesi olarak oyunlar...

"En azından içimde kalmadı ya" diye kendimi avuturken ben:

"En azından içimde kalmadı ya" diye kendimi avuturken ben:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Lilith demiş miydik?

Lilith demiş miydik?

Manifestin gücüne hala inanmayanlar görüyorum?

Manifestin gücüne hala inanmayanlar görüyorum?

Yahu biz şu siteye ayak atılmasın dedikçe...

Yahu biz şu siteye ayak atılmasın dedikçe...

Asla annenin müridini dondurmam diyenler. ☝

Asla annenin müridini dondurmam diyenler. ☝

Vallahi şansa yaşıyoruz ya.

Vallahi şansa yaşıyoruz ya.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın