Oynayana Lilith'le Bağ Kurduran Diablo 4 Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Oynayana Lilith'le Bağ Kurduran Diablo 4 Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Efsaneler efsanesi serinin şimdilik son oyunu olan ve oyuncuları en büyük düşmanlarına dahi hayran eden Diablo 4 hakkında yapılmış en komik yorumlara gelin birlikte bakalım.
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Bu Diablo o Diablo değil ama yine de sahibinin sesiyle okuduk.
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Yalnız bunları söyleyip üstüne bi' 100 saat daha oynamış kral.
Acının tatlı tebessümü.
Bir yatırım tavsiyesi olarak oyunlar...
"En azından içimde kalmadı ya" diye kendimi avuturken ben:
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Lilith demiş miydik?
Manifestin gücüne hala inanmayanlar görüyorum?
Yahu biz şu siteye ayak atılmasın dedikçe...
Asla annenin müridini dondurmam diyenler. ☝
Vallahi şansa yaşıyoruz ya.
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