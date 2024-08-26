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Gamer Erkeklere Biraz Fazla Yükselen Kullanıcı Hiç Bitmeyen Tartışmayı Tekrar Alevlendirdi

Gamer Erkeklere Biraz Fazla Yükselen Kullanıcı Hiç Bitmeyen Tartışmayı Tekrar Alevlendirdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 15:07

'Erkeğin şöylesi, kadının böylesi makbul' tartışmaları X'in neredeyse bitki örtüsüyken oyunlara gönül vermiş 'gamer' erkeklere biraz fazla yükselince tartışma yeniden alevlendi.

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Bir X kullanıcısı gamer erkeklere nasıl desek, "fazlasıyla yükseldiğini" söyleyerek bombayı ortaya bıraktı.

Bir X kullanıcısı gamer erkeklere nasıl desek, "fazlasıyla yükseldiğini" söyleyerek bombayı ortaya bıraktı.
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Konu oyunlar ve hele hele de romantik ilişkiler olunca ise X ahalisi fitili hiç sönmeyen bu tartışmaya deyim yerindeyse yine balıklama daldı!

Tartışamaya ise haliyle her telden görüşler gecikmedi!

Tartışamaya ise haliyle her telden görüşler gecikmedi!
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Kimileri bu fikri korkunç bulurken...

Kimileri bu fikri korkunç bulurken...
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Kimileri de kullanıcıyla aynı fikirdeydi.

Kimileri de kullanıcıyla aynı fikirdeydi.
twitter.com
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Kimi kullanıcılar ise oyuncu erkeklerin "tehlikelerini" birer birer sayıp dökerek tartışmaya yepyeni bir boyut kazandırdılar.

Kimi kullanıcılar ise oyuncu erkeklerin "tehlikelerini" birer birer sayıp dökerek tartışmaya yepyeni bir boyut kazandırdılar.
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Tabi konuya bambaşka bir yerden yaklaşanlar da vardı.

Tabi konuya bambaşka bir yerden yaklaşanlar da vardı.
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Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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Siz bu tartışmanın neresindesiniz?

Siz bu tartışmanın neresindesiniz?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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