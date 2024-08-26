Gamer Erkeklere Biraz Fazla Yükselen Kullanıcı Hiç Bitmeyen Tartışmayı Tekrar Alevlendirdi
Gamer Erkeklere Biraz Fazla Yükselen Kullanıcı Hiç Bitmeyen Tartışmayı Tekrar Alevlendirdi
'Erkeğin şöylesi, kadının böylesi makbul' tartışmaları X'in neredeyse bitki örtüsüyken oyunlara gönül vermiş 'gamer' erkeklere biraz fazla yükselince tartışma yeniden alevlendi.
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Bir X kullanıcısı gamer erkeklere nasıl desek, "fazlasıyla yükseldiğini" söyleyerek bombayı ortaya bıraktı.
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Tartışamaya ise haliyle her telden görüşler gecikmedi!
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Kimileri bu fikri korkunç bulurken...
Kimileri de kullanıcıyla aynı fikirdeydi.
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Kimi kullanıcılar ise oyuncu erkeklerin "tehlikelerini" birer birer sayıp dökerek tartışmaya yepyeni bir boyut kazandırdılar.
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Tabi konuya bambaşka bir yerden yaklaşanlar da vardı.
Bir de size soralım!
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Siz bu tartışmanın neresindesiniz?
Buyurun yorumlara!
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