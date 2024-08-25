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Dora "Stratera" Özsoy K-Pop Dansına Gelen Hadsiz Yorumlara Cevap Verdi

Dora "Stratera" Özsoy K-Pop Dansına Gelen Hadsiz Yorumlara Cevap Verdi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 16:47

Sevilen içerik üreticisi ve oyun geliştiricisi Dora 'Stratera' Özsoy hobi olarak uğraştığı k-pop dansı yüzünden kendisini 'erkeklikten aforoz eden' kullanıcıların yorumlarına bir video ile yanıt verdi.

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Dora "Stratera" Özsoy'u hem LoL evreni hakkında yıllardır ürettiği keyifli içerikler, hem de başarılı oyunları ile tanıyoruz.

Dora "Stratera" Özsoy'u hem LoL evreni hakkında yıllardır ürettiği keyifli içerikler, hem de başarılı oyunları ile tanıyoruz.
twitter.com

Bir süre önce ABD'ye taşınan ve k-pop hayranlığını da bildiğimiz Stratera burada bir k-pop dans kursuna gitmeye başladığını takipçilerine duyurmuş, sonrasında ise kursta dans ettiği kimi görüntüleri paylaşmaya başlamıştı.

O anlardan birini de şöyle iliştirelim 👇

K-pop dansı yaparken paylaştığı anlar ise kimilerine yeterince makul gelmemiş olacak ki Dora'nın bu anları bazı kullanıcılarca adeta topa tutuldu.

K-pop dansı yaparken paylaştığı anlar ise kimilerine yeterince makul gelmemiş olacak ki Dora'nın bu anları bazı kullanıcılarca adeta topa tutuldu.

Dora "Stratera" Özsoy ise dans ettiği için kendisini adeta erkeklikten aforoz edenlere "kendinizi errrkek sanarken neden aslında (kendi tabirinizle) betasınız hızlı özet" başlığıyla yayınladığı video ile yanıt verdi.

Videonun ardından ise kendisine destek mesajları gecikmedi.

Videonun ardından ise kendisine destek mesajları gecikmedi.
twitter.com
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Hakikaten ne kırılgan erkeklikmiş yahu.

Hakikaten ne kırılgan erkeklikmiş yahu.
twitter.com

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun yorumlara.

Buyurun yorumlara.
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