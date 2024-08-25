Dora "Stratera" Özsoy K-Pop Dansına Gelen Hadsiz Yorumlara Cevap Verdi
Dora "Stratera" Özsoy K-Pop Dansına Gelen Hadsiz Yorumlara Cevap Verdi
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Dora "Stratera" Özsoy'u hem LoL evreni hakkında yıllardır ürettiği keyifli içerikler, hem de başarılı oyunları ile tanıyoruz.
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O anlardan birini de şöyle iliştirelim 👇
K-pop dansı yaparken paylaştığı anlar ise kimilerine yeterince makul gelmemiş olacak ki Dora'nın bu anları bazı kullanıcılarca adeta topa tutuldu.
Dora "Stratera" Özsoy ise dans ettiği için kendisini adeta erkeklikten aforoz edenlere "kendinizi errrkek sanarken neden aslında (kendi tabirinizle) betasınız hızlı özet" başlığıyla yayınladığı video ile yanıt verdi.
Videonun ardından ise kendisine destek mesajları gecikmedi.
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Hakikaten ne kırılgan erkeklikmiş yahu.
Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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