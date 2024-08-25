Football Manager'da Altyapıda Oğlunu Gören Oyuncu Herkese "Nasip Olur mu be" Dedirtti!

Takımın başına sözde teknik direktör olarak geçip bırakın futbolcuları, kulübün dahi en ufak işine kafa yorduğumuz, genç yetenekler için İlhan Cavcav misali Afrika üçüncü ligini dahi kör olma pahasına taradığımız seri tam da 'anlatılmaz yaşanır' denen cinsten bir deneyim. Haliyle seveni de bağımlısı da çok.