Football Manager'da Altyapıda Oğlunu Gören Oyuncu Herkese "Nasip Olur mu be" Dedirtti!
Football Manager'da Altyapıda Oğlunu Gören Oyuncu Herkese "Nasip Olur mu be" Dedirtti!
Wonderkid peşinde koşarken gerçek hayatı unuttuğumuz Football Manager'da bir oyuncu takımının altyapısında 'oğlu' ile karşılaşınca diğer kullanıcıların duyguları da şelale oldu!
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Football Manager pek çok oyuncu için bir oyundan daha fazlası.
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Football Manager'da bir oyuncu takım altyapısında oğlunu görünce ise bu duruma tepkiler şelale oldu!
Bu duygusallığı hakkıyla yalnızca FM bağımlıları anlar.
Elbet bir gün be, elbet bir gün...
😎
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Oyuncunun şansı da epey kıskanıldı haliyle.
Altyapıdan gelen oğul kimi oyuncuları ise hayallere daldırdı.
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Liyakat desen FM oyuncularında o da var.
Ve gelelim o malum soruya.
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E tabi herkesin hayali bambaşka.
Durumun pek nadir rastlanmadığını, farklı koşullar altında gerçekleşebildiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Ama yine de yalan mı söyleyelim, duygulandırdı be!
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