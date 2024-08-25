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Football Manager'da Altyapıda Oğlunu Gören Oyuncu Herkese "Nasip Olur mu be" Dedirtti!

Football Manager'da Altyapıda Oğlunu Gören Oyuncu Herkese "Nasip Olur mu be" Dedirtti!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 13:53

Wonderkid peşinde koşarken gerçek hayatı unuttuğumuz Football Manager'da bir oyuncu takımının altyapısında 'oğlu' ile karşılaşınca diğer kullanıcıların duyguları da şelale oldu!

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Football Manager pek çok oyuncu için bir oyundan daha fazlası.

Football Manager pek çok oyuncu için bir oyundan daha fazlası.

Takımın başına sözde teknik direktör olarak geçip bırakın futbolcuları, kulübün dahi en ufak işine kafa yorduğumuz, genç yetenekler için İlhan Cavcav misali Afrika üçüncü ligini dahi kör olma pahasına taradığımız seri tam da 'anlatılmaz yaşanır' denen cinsten bir deneyim. Haliyle seveni de bağımlısı da çok.

Football Manager'da bir oyuncu takım altyapısında oğlunu görünce ise bu duruma tepkiler şelale oldu!

Football Manager'da bir oyuncu takım altyapısında oğlunu görünce ise bu duruma tepkiler şelale oldu!

Altyapıdan yetişen futbolcular arasında oğlunu gören oyuncunun şansına diğer kullanıcılar da tepkisiz kalamadı.

Bu duygusallığı hakkıyla yalnızca FM bağımlıları anlar.

Bu duygusallığı hakkıyla yalnızca FM bağımlıları anlar.

Elbet bir gün be, elbet bir gün...

Elbet bir gün be, elbet bir gün...

😎

😎
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Oyuncunun şansı da epey kıskanıldı haliyle.

Oyuncunun şansı da epey kıskanıldı haliyle.
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Altyapıdan gelen oğul kimi oyuncuları ise hayallere daldırdı.

Altyapıdan gelen oğul kimi oyuncuları ise hayallere daldırdı.
twitter.com

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Liyakat desen FM oyuncularında o da var.

Liyakat desen FM oyuncularında o da var.
twitter.com

Ve gelelim o malum soruya.

Ve gelelim o malum soruya.
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E tabi herkesin hayali bambaşka.

E tabi herkesin hayali bambaşka.

Durumun pek nadir rastlanmadığını, farklı koşullar altında gerçekleşebildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Durumun pek nadir rastlanmadığını, farklı koşullar altında gerçekleşebildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Ama yine de yalan mı söyleyelim, duygulandırdı be!

Ama yine de yalan mı söyleyelim, duygulandırdı be!

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