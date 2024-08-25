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Instagram'da Gizli Bir Oyun Olduğunu Biliyor muydunuz? Nasıl Bulacağınızı Açıklıyoruz!

Instagram'da Gizli Bir Oyun Olduğunu Biliyor muydunuz? Nasıl Bulacağınızı Açıklıyoruz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 12:39

Ekran süremizi katlayarak arttıran uygulamaların bazılarına saklanan gizli özelliklerin kimi hayli eğlenceli olabiliyor. Örneğin Instagram'ın gizli oyunu bunlardan bir tanesi. Instagram'a gizlenmiş bu oyuna nasıl kolayca erişebileceğinizi anlatıyoruz!

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Bir aşağı bir yukarı kaydıra kaydıra Instagram'ın her köşesini bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama bilmediğinize emin olduğumuz gizli bir oyun var!

Bir aşağı bir yukarı kaydıra kaydıra Instagram'ın her köşesini bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama bilmediğinize emin olduğumuz gizli bir oyun var!

Instagram'a gizlenmiş, tam vakit öldürmelik basit oyuna erişmek de esasen hiç zahmetli değil. Hatta 'bunu nasıl fark etmedim' demeniz de hayli olası. Gelin size Instagram'ın gizli oyununa nasıl erişebileceğinizi anlatalım.

Öncelikle DM kutumuzu açıyoruz ve herhangi bir kullanıcı ile mesajlarımıza giriyoruz.

Öncelikle DM kutumuzu açıyoruz ve herhangi bir kullanıcı ile mesajlarımıza giriyoruz.

İstediğiniz kullanıcı ile mesajlarınızı açtıktan sonra dilediğiniz herhangi bir emojiyi karşınızdaki kişiye gönderip, gönderdiğiniz emojiye uzunca bastıktan sonra esas sihir gerçekleşiyor.

Ve Instagram'ın gizli emoji oyunu karşımızda!

Ve Instagram'ın gizli emoji oyunu karşımızda!

Gönderdiğiniz emojiye parmağınızı basıp çektikten sonra karşınıza bu oyun çıkacak. Yanmadığınız müddetçe sonsuza kadar oynayabileceğiniz bu oyunda amacımız duvarlar ve tavandan seken emojiyi alttaki çubukla tutup yere değdirmemeye çalışmak. Hemen denemeye koşanlara şimdiden iyi oyunlar!

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