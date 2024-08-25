Instagram'da Gizli Bir Oyun Olduğunu Biliyor muydunuz? Nasıl Bulacağınızı Açıklıyoruz!
Instagram'da Gizli Bir Oyun Olduğunu Biliyor muydunuz? Nasıl Bulacağınızı Açıklıyoruz!
Ekran süremizi katlayarak arttıran uygulamaların bazılarına saklanan gizli özelliklerin kimi hayli eğlenceli olabiliyor. Örneğin Instagram'ın gizli oyunu bunlardan bir tanesi. Instagram'a gizlenmiş bu oyuna nasıl kolayca erişebileceğinizi anlatıyoruz!
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Bir aşağı bir yukarı kaydıra kaydıra Instagram'ın her köşesini bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama bilmediğinize emin olduğumuz gizli bir oyun var!
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Öncelikle DM kutumuzu açıyoruz ve herhangi bir kullanıcı ile mesajlarımıza giriyoruz.
Ve Instagram'ın gizli emoji oyunu karşımızda!
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