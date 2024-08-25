Adeta John Wick Olacağınız Aksiyon Oyunu SPINE İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı
Adeta John Wick Olacağınız Aksiyon Oyunu SPINE İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı
Nekki tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan aksiyon oyunu SPINE için yeni bir fragman yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Film gibi bir oyun geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
John Wick ama bilim kurgu evreninde gibi!
Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;
Çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın