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Adeta John Wick Olacağınız Aksiyon Oyunu SPINE İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Adeta John Wick Olacağınız Aksiyon Oyunu SPINE İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 10:05

Nekki tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan aksiyon oyunu SPINE için yeni bir fragman yayınlandı.

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Film gibi bir oyun geliyor!

Film gibi bir oyun geliyor!

Başlık sizi yanıltmayacak çünkü gerçekten film gibi bir oyun geliyor. Adeta John Wick gibi hissedeceğiniz sinematik aksiyon oyunu SPINE, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gamescom 2024 etkinliğinin ilgi çeken oyunlarından birisi oldu.

John Wick ama bilim kurgu evreninde gibi!

John Wick ama bilim kurgu evreninde gibi!

Distopik ve Cyberpunk bir gelecekte geçeceği açıklanan oyundan yeni bir fragman yayınlandı ve bizlere hem boss savaşlarını hem de dövüş çeşitliliğini tanıtmak istiyor.

Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Hem sinematik anlamda hem de aksiyon anlamında gözümüzü boyayan ve heyecanla beklemeye koyulduğumuz SPINE için henüz net bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak oyunun 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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