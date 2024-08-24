E-spor Milli Takımımız Dünya Kupasına Gidiyor: Turnuva Football Manager Üzerinden Oynanacak!

40 yıllık teknik direktörlük kariyerinin ardından FIFA gelişim direktörlüğüne geçen Arsene Wenger, bu turnuvanın elçisi olacak. Wenger'e göre bu turnuva bir oyundan daha fazlası olacak. Wergen'e göre bu turnuva da başarı sağlamak isteyenlerin, derinlemesine bir futbol bilgisine sahip olması gerekiyor.