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E-spor Milli Takımımız Dünya Kupasına Gidiyor: Turnuva Football Manager Üzerinden Oynanacak!

E-spor Milli Takımımız Dünya Kupasına Gidiyor: Turnuva Football Manager Üzerinden Oynanacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 17:07

FIFA tarafından düzenlenen online dünya kupasına Türkiye de katılacak.

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Duyuru, TFF tarafından yapıldı.

Duyuru, TFF tarafından yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün bir açıklama yayınladı. Bu açıklamaya göre FIFAe Dünya Kupası organizasyonuna Türkiye de dahil edildi. Turnuvaya katılacak eMillî takımımız, önümüzdeki hafta turnuvanın gerçekleşeceği Liverpool şehrine gidecek.

Turnuva, Football Manager üzerinden gerçekleştirilecek.

Turnuva, Football Manager üzerinden gerçekleştirilecek.

Birçok farklı ülkenin yer alacağı ve en iyi oyuncunun galip geleceği bu turnuva, Football Manager 2024 üzerinden oynanacak. Turnuva, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kazanana büyük bir ödül de var.

Kazanana büyük bir ödül de var.

Her turnuva da olduğu gibi bu turnuvada da kazanan kişi büyük bir ödülün sahibi olacak. Farklı farklı ülkelerden oyunculara ev sahipliği yapacak bu turnuvanın galibi, 100.000 dolarlık ödülün sahibi olacak.

Arsene Wenger, turnuva elçisi olacak.

Arsene Wenger, turnuva elçisi olacak.

40 yıllık teknik direktörlük kariyerinin ardından FIFA gelişim direktörlüğüne geçen Arsene Wenger, bu turnuvanın elçisi olacak. Wenger'e göre bu turnuva bir oyundan daha fazlası olacak. Wergen'e göre bu turnuva da başarı sağlamak isteyenlerin, derinlemesine bir futbol bilgisine sahip olması gerekiyor.

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