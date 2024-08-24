E-spor Milli Takımımız Dünya Kupasına Gidiyor: Turnuva Football Manager Üzerinden Oynanacak!
E-spor Milli Takımımız Dünya Kupasına Gidiyor: Turnuva Football Manager Üzerinden Oynanacak!
FIFA tarafından düzenlenen online dünya kupasına Türkiye de katılacak.
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Duyuru, TFF tarafından yapıldı.
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Turnuva, Football Manager üzerinden gerçekleştirilecek.
Kazanana büyük bir ödül de var.
Arsene Wenger, turnuva elçisi olacak.
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