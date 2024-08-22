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CS2 Oynayan Neymar Klavye ve Mouse Kullanma Tarzıyla Binali Yıldırım'a Benzetildi

CS2 Oynayan Neymar Klavye ve Mouse Kullanma Tarzıyla Binali Yıldırım'a Benzetildi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 11:33

Oyunlarla da arasının hayli iyi olduğunu bildiğimiz yıldız futbolcu Neymar'ın CS2'deki klavye ve mouse kullanma şekli gündem olurken Türk kullanıcılara ise bambaşka birini hatırlattı.

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Yıldız futbolcu Neymar bir etkinlikte CS2 oynarken görüntülendi. Ünlü ismin klavye ve mouse kullanma şekli ise oyuncuların esprili yorumlarına neden oldu.

"Hala Smooya (prosfesyonel CS2 oyuncusu) ve arkadaşlarından daha iyi."

"Hala Smooya (prosfesyonel CS2 oyuncusu) ve arkadaşlarından daha iyi."
twitter.com

"Kardeş o kadar odaklanmış ki futbolcu olduğunu unutmuş."

"Kardeş o kadar odaklanmış ki futbolcu olduğunu unutmuş."
twitter.com

"Bu onun eşsiz refleksleri ve dinamik vizyonu sayesinde mümkün olan bir teknik. Harika!"

"Bu onun eşsiz refleksleri ve dinamik vizyonu sayesinde mümkün olan bir teknik. Harika!"
twitter.com

Ancak bu teknik Türk kullanıcılara bambaşka birisini hatırlattı.

Ancak bu teknik Türk kullanıcılara bambaşka birisini hatırlattı.
twitter.com
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Dilerseniz efsaneyi bir kez daha hatırlayalım.

Dilerseniz efsaneyi bir kez daha hatırlayalım.

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