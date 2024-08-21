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IShowSpeed ve Kai Cenat'tan Türkiye'deki Roblox Protestolarına Destek

IShowSpeed ve Kai Cenat'tan Türkiye'deki Roblox Protestolarına Destek

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 14:39

İnternet aleminin en ünlü yayıncıları Kai Cenat ve IShowSpeed Türkiye'deki hayranlarının isyanlarına kayıtsız kalmayarak Roblox için çağrıda bulundu. Tabii kendi tarzlarında...

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Her ikisi de milyonlarca takipçiye sahip olan Kai Cenat ve IShowSpeed şu sıralar büyük bir iş üstündeler.

Her ikisi de milyonlarca takipçiye sahip olan Kai Cenat ve IShowSpeed şu sıralar büyük bir iş üstündeler.

Canlı yayında Minecraft'ın ölünce her şeyi kaybettiğiniz zorlu hardcore modunu oynayan ikili zaman zaman birbirlerini çıldırtsalar da yayınlarını binlerce kişi takip ediyor. Öyle ki ikilinin yalnızca uyuduğu anlarda dahi yayın 40 binden fazla kişi tarafından takip ediliyor.

Ülkemizde de hatırı sayılır hayran kitleleri olan ikili geçtiğimiz günkü yayınlarında ülkemizdeki Roblox protestolarına destek verdiler.

Global anlamda da destek gören Roblox protestoları ise hem sosyal medyada, hem de kamusal alanda devam ediyor.

Global anlamda da destek gören Roblox protestoları ise hem sosyal medyada, hem de kamusal alanda devam ediyor.

X'te #SaveRoblox etiketi gündeme oturduktan sonra konuya global destek artarken kimi kullanıcılar Roblox'un ülkemizde yasaklanma sebebi olarak gösterilen pedofili içeriklerinin platformdan kaldırılması için oyunun moderasyon ekibine sesleniyorlar. İnternetteki protestoların yanında oyuncuların farklı konumlardaki protestoları da devam ediyor.

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