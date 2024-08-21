IShowSpeed ve Kai Cenat'tan Türkiye'deki Roblox Protestolarına Destek

Canlı yayında Minecraft'ın ölünce her şeyi kaybettiğiniz zorlu hardcore modunu oynayan ikili zaman zaman birbirlerini çıldırtsalar da yayınlarını binlerce kişi takip ediyor. Öyle ki ikilinin yalnızca uyuduğu anlarda dahi yayın 40 binden fazla kişi tarafından takip ediliyor.