IShowSpeed ve Kai Cenat'tan Türkiye'deki Roblox Protestolarına Destek
IShowSpeed ve Kai Cenat'tan Türkiye'deki Roblox Protestolarına Destek
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Her ikisi de milyonlarca takipçiye sahip olan Kai Cenat ve IShowSpeed şu sıralar büyük bir iş üstündeler.
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Ülkemizde de hatırı sayılır hayran kitleleri olan ikili geçtiğimiz günkü yayınlarında ülkemizdeki Roblox protestolarına destek verdiler.
Global anlamda da destek gören Roblox protestoları ise hem sosyal medyada, hem de kamusal alanda devam ediyor.
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