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Love, Death & Robots'un Yaratıcılarından Oyunlara Saygı Duruşu: Secret Level Dizisi Yolda

Love, Death & Robots'un Yaratıcılarından Oyunlara Saygı Duruşu: Secret Level Dizisi Yolda

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 12:04

Netflix'in başarılı bilim kurgu soslu animasyon dizisi Love, Death & Robots'un yaratıcıları bu kez izleyicileri video oyunları dünyasına daldıracak Secret Level animasyon dizisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorlar.

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Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden Gamescom'un açılış gecesinde oyuncular olarak bol bol coştuğumuz duyurular gördük.

Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden Gamescom'un açılış gecesinde oyuncular olarak bol bol coştuğumuz duyurular gördük.

Çıkışını merakla beklediğimiz oyunlara kavuşacağımız tarihleri öğrendiğimiz, yepyeni oyun duyuruları ile heyecanlandığımız açılış gecesine damga vuran duyurulardan biri ise hiç beklemediğimiz bir yerden geldi. Netflix'in sevilen dizisi Love, Death & Robots'un geliştiricileri karşımıza tamamen video oyunlarına adanmış yeni bir animasyon dizisi ile çıkmaya hazırlanıyorlar.

Her bölümüyle farklı bir oyundan hikayeler anlatacak Secret Level animasyon dizisi duyuruldu.

10 Aralık'ta Prime Video'da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Secret Level'a konu olacak 15 oyun ise şöyle:

10 Aralık'ta Prime Video'da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Secret Level'a konu olacak 15 oyun ise şöyle:

  • Armored Core

  • Concord

  • Crossfire

  • Dungeons & Dragons

  • Exodus

  • Honor of Kings

  • Mega Man

  • New World: Aeternum

  • PAC-MAN

  • Sifu

  • Spelunky

  • The Outer Worlds

  • Unreal Tournament

  • Warhammer 40,000

  • PlayStation (Farklı PlayStation stüdyolarından oyunların seçkisi)

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