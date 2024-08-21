Love, Death & Robots'un Yaratıcılarından Oyunlara Saygı Duruşu: Secret Level Dizisi Yolda
Love, Death & Robots'un Yaratıcılarından Oyunlara Saygı Duruşu: Secret Level Dizisi Yolda
Netflix'in başarılı bilim kurgu soslu animasyon dizisi Love, Death & Robots'un yaratıcıları bu kez izleyicileri video oyunları dünyasına daldıracak Secret Level animasyon dizisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorlar.
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Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden Gamescom'un açılış gecesinde oyuncular olarak bol bol coştuğumuz duyurular gördük.
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Her bölümüyle farklı bir oyundan hikayeler anlatacak Secret Level animasyon dizisi duyuruldu.
10 Aralık'ta Prime Video'da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Secret Level'a konu olacak 15 oyun ise şöyle:
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