Love, Death & Robots'un Yaratıcılarından Oyunlara Saygı Duruşu: Secret Level Dizisi Yolda

Çıkışını merakla beklediğimiz oyunlara kavuşacağımız tarihleri öğrendiğimiz, yepyeni oyun duyuruları ile heyecanlandığımız açılış gecesine damga vuran duyurulardan biri ise hiç beklemediğimiz bir yerden geldi. Netflix'in sevilen dizisi Love, Death & Robots'un geliştiricileri karşımıza tamamen video oyunlarına adanmış yeni bir animasyon dizisi ile çıkmaya hazırlanıyorlar.