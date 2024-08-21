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Gamescom 2024 Açılış Gecesinde Gördüğümüz Oyunlar!

Gamescom 2024 Açılış Gecesinde Gördüğümüz Oyunlar!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 10:46

Bu gece 21:00'da başlayan Gamescom 2024 açılış gecesi içerisinde gösterilen oyunları bir liste içerisinde topladık!

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1. inZOI

1. inZOI

Sims serisine rakip olacağı söylenen inZOI için yeni bir oynanış fragmanı gördük. Hem karakter detaylandırmaları hem de oyun içerisindeki etkinlikler oldukça göz kamaştırıyor.

2. Sniper Elite: Resistance

2. Sniper Elite: Resistance

Sniper Elite serisi de uzun bir aradan sonra bizlere merhaba diyecek. Bu gece duyurulan Sniper Elite: Resistance'da oldukça ilgi çeken bir fragmanla bizlere merhaba dedi.

3. Borderlands 4

3. Borderlands 4

Borderlands 4 sonunda duyuruldu ve filmin yarattığı kötü havayı bir çırpıda sildi süpürdü diyebiliriz. Daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek ama şimdiden bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı diyebiliriz.

4. Goat Simulator: Remastered

4. Goat Simulator: Remastered

Çılgın oyun Goat Simulator ise yenilenen haliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Goat Simulator: Remastered ismiyle gelecek bu sürümde yenilenen görsellik ve bazı oynanış dinamikleri yer alacak. Çıkış tarihi ise 2024 olarak gösteriliyor.

5. Dying Light: The Beast

5. Dying Light: The Beast

Kyle Crane geri dönüyor ve seriye yeni bir soluk gelecek gibi görünüyor. Dying Light: The Beast gecenin en sürpriz oyunlarından bir tanesiydi ve özellikle ikonik hale gelen Crane karakterini döndürmesiyle şimdiden akıllara kazınmayı başardı.

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6. The Dark Pictures Anthology: Directive 8020

6. The Dark Pictures Anthology: Directive 8020

The Dark Pictures serisi sezon sezon ilerleyen bir dizi gibi oyunculara korku türünü sunmaya devam ediyor ve The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 ile birlikte seriyi bilim kurgu semalarına çekiyor.

7. ARC Raiders

7. ARC Raiders

2021 yılında duyurulan ve o günden bu yana pek fazla haber alamadığımız ARC Raiders kendisini tekrar hatırlattı ve bizlere 2025 yılında geleceğini söyledi!

8. Path of Exile 2

8. Path of Exile 2

Path of Exile 2 uzun zamandır bekleniyor ve artık çıkış tarihi de kesinleşti diyebiliriz. Oyunun 15 Kasım 2024 tarihinde erken erişim sürecinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

9. Dune: Awakening

9. Dune: Awakening

Yine uzun zamandır haber alamadığımız yapımlardan birisi olan Dune: Awakening için yeni bilgiler edinme şansına eriştik. Hayatta kalma MMO türünde bir oyun olacak yapım için karakter kişiselleştirme mekanizmaları da tanıtıldı.

10. Marvel Rivals

10. Marvel Rivals

Marvel severlerin heyecanla beklediği ve oynaması ücretsiz bir şekilde çıkacak olan Marvel Rivals, 6 Aralık günü piyasaya sürülecek. Aynı zamanda çıkışıyla birlikte Captain America ve Winter Soldier karakterleri de oynanabilir olacak.

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11. Sid Meier’s Civilization VII

11. Sid Meier’s Civilization VII

11 Şubat 2025 yılında çıkacağı açıklanan serinin yeni oyunu Sid Meier’s Civilization VII, oldukça stratejik unsurlarıyla ön plana çıkarak karşımıza gelecek gibi görünüyor.

12. Warhammer 40,000: Space Marine 2

12. Warhammer 40,000: Space Marine 2

Çıkışına çok az bir süre kalan Warhammer 40,000: Space Marine 2 için yeni bir fragman yayınlandı. Oldukça aksiyon dolu ve gerilimli bir video ile bizlere merhaba dedi.

13. Kingdom Come: Deliverance 2

13. Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 bizlere yeni bir oynanış fragmanı ile birlikte geldi. Aynı zamanda oyunun ön siparişe açıldığını da öğrenmiş olduk. Video içerisinde hem ara sahneler hem de aksiyon dolu savaşlar sizleri bekliyor.

14. Little Nightmares 3

14. Little Nightmares 3

Sevenlerin heyecanla beklediği Little Nightmares 3 için de yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragman oldukça gerilimli ve korkutucu bir şekilde oyuncuların karşısına çıktı diyebiliriz.

15. Indiana Jones and The Great Circle

15. Indiana Jones and The Great Circle

Indiana Jones and The Great Circle ile maceradan maceraya koşmaya hazır olun deriz! 9 Aralık 2024 yılında çıkacağı kesinleşen oyundan yeni de bir fragman yayınlandı.

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16. Mafia: The Old Country

16. Mafia: The Old Country

Gecenin en sürpriz duyurusu ise kesinlikle Mafia: The Old Country oldu. Seri uzun zamandır sessizliğini koruyordu ve Gamescom 2024 açılış gecesinde bu sessizliği bozarak bizlere yeni bir oyun geldiğini gösterdi.

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