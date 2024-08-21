Gamescom 2024 Açılış Gecesinde Gördüğümüz Oyunlar!
Gamescom 2024 Açılış Gecesinde Gördüğümüz Oyunlar!
Bu gece 21:00'da başlayan Gamescom 2024 açılış gecesi içerisinde gösterilen oyunları bir liste içerisinde topladık!
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1. inZOI
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2. Sniper Elite: Resistance
3. Borderlands 4
4. Goat Simulator: Remastered
5. Dying Light: The Beast
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6. The Dark Pictures Anthology: Directive 8020
7. ARC Raiders
8. Path of Exile 2
9. Dune: Awakening
10. Marvel Rivals
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11. Sid Meier’s Civilization VII
12. Warhammer 40,000: Space Marine 2
13. Kingdom Come: Deliverance 2
14. Little Nightmares 3
15. Indiana Jones and The Great Circle
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16. Mafia: The Old Country
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