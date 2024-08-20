Oyun İşini Fazla Ciddiye Alıp Odasına Tank Kuran Oyuncu Hayallere Daldırdı
Oyun İşini Fazla Ciddiye Alıp Odasına Tank Kuran Oyuncu Hayallere Daldırdı
Bir oyuncu World of Tanks sevgisini odasına tank kurarak bir ileri boyuta ve neredeyse gerçeğe taşıyarak görenleri hayrete düşürdü.
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Film kalitesinde grafikler, VR cihazlar derken oyun ve gerçek arasındaki çizgi hızla flulaşıyor ancak bu dahi bazı oyunculara yetmiyor!
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Çinli bir oyuncunun odasındaki World of Tanks sistemi ise gerçek bir tankı aratmıyor!
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