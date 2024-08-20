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Oyun İşini Fazla Ciddiye Alıp Odasına Tank Kuran Oyuncu Hayallere Daldırdı

Oyun İşini Fazla Ciddiye Alıp Odasına Tank Kuran Oyuncu Hayallere Daldırdı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 15:37

Bir oyuncu World of Tanks sevgisini odasına tank kurarak bir ileri boyuta ve neredeyse gerçeğe taşıyarak görenleri hayrete düşürdü.

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Film kalitesinde grafikler, VR cihazlar derken oyun ve gerçek arasındaki çizgi hızla flulaşıyor ancak bu dahi bazı oyunculara yetmiyor!

Film kalitesinde grafikler, VR cihazlar derken oyun ve gerçek arasındaki çizgi hızla flulaşıyor ancak bu dahi bazı oyunculara yetmiyor!

Özellikle simülasyon oyunlarına gönül veren bazı oyuncuların oyuna göre değişen gerçekçi sistemleri çoğumuzu hayallere daldırırken bir yandan da dudak uçuklatıyor.

Çinli bir oyuncunun odasındaki World of Tanks sistemi ise gerçek bir tankı aratmıyor!

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