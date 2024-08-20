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Netflix'in Tomb Raider Dizisinden Heyecanlandıran Fragman Geldi: Lara Gümbür Gümbür Geliyor!

Netflix'in Tomb Raider Dizisinden Heyecanlandıran Fragman Geldi: Lara Gümbür Gümbür Geliyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 12:36

Netflix oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden birini ekranlarına taşımaya hazırlanırken Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisinden beklenti yükselten yeni bir fragman geldi.

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Oyun uyarlamalarına hız veren Netflix Tomb Raider dizisi üzerinde çalıştığını duyurarak oyuncuları sevince boğmuştu.

Oyun uyarlamalarına hız veren Netflix Tomb Raider dizisi üzerinde çalıştığını duyurarak oyuncuları sevince boğmuştu.

Oyun dünyasının en dişli kadınlarından Lara Croft'un maceralarını anlatacak olan animasyon dizisi 2013 sonrası oyunların izlediği zaman çizelgesini ve 'reboot' Lara'yı merkezine alacak.

Netflix'in merakla beklediğimiz Tomb Raider dizisinden gelen yeni fragman ise beklentileri yükseltti.

Peki Netflix'in Tomb Raider dizisine ne zaman kavuşacağız?

Peki Netflix'in Tomb Raider dizisine ne zaman kavuşacağız?

Bir Legendary Pictures yapımı olarak karşımıza çıkacak ve senaryosunu The Witcher'daki işleriyle de tanıdığımız Tasha Huo'nun üsteleneceği Tomb Raider: The Legend of Lara Croft 10 Ekim tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.

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