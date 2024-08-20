Netflix'in Tomb Raider Dizisinden Heyecanlandıran Fragman Geldi: Lara Gümbür Gümbür Geliyor!
Netflix'in Tomb Raider Dizisinden Heyecanlandıran Fragman Geldi: Lara Gümbür Gümbür Geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyun uyarlamalarına hız veren Netflix Tomb Raider dizisi üzerinde çalıştığını duyurarak oyuncuları sevince boğmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'in merakla beklediğimiz Tomb Raider dizisinden gelen yeni fragman ise beklentileri yükseltti.
Peki Netflix'in Tomb Raider dizisine ne zaman kavuşacağız?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın