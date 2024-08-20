Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Beklediği Oyuna Düştük!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Beklediği Oyuna Düştük!
Steam'de geçtiğimiz hafta radarımıza neler girdi, ülke olarak en çok hangi oyunlara vakit ve para harcadık gelin birlikte bir göz atalım.
Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. EA Sports FC 25 daha çıkmadan listenin zirvesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Maymun kral aklımızı aldı!
3. Cyberpunk 2077 fena yükseldi.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın