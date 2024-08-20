Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Beklediği Oyuna Düştük!

CSD Projekt Red'in şimdilik son oyunu olan Cyberpunk 2077 ile aramızdaki sevgi-nefret ilişkisi bitmiş değil. Yerine getirilmeyen sözler ve çok problemli bir çıkışın ardından güncellemelerle kendini toplayan oyun bu hafta tam 36 sıra birden yükselerek ülkemizdeki listede üçüncülük koltuğunu kapmayı başardı.