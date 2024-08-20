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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Beklediği Oyuna Düştük!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Beklediği Oyuna Düştük!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 11:34

Steam'de geçtiğimiz hafta radarımıza neler girdi, ülke olarak en çok hangi oyunlara vakit ve para harcadık gelin birlikte bir göz atalım.

Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.

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1. EA Sports FC 25 daha çıkmadan listenin zirvesinde.

1. EA Sports FC 25 daha çıkmadan listenin zirvesinde.

Çıkışına artık günleri saydığımız EA Sports FC 25 şimdilik ön sipariş aşamasında. Standart sürümü 70 dolardan ön siparişe açılan oyun 27 Eylül tarihinde karşımızda olacak. Şayet oyunun Ultimate Edition sürümüne sahip olmak isterseniz de 100 doları gözden çıkartmanız gerekiyor.

2. Maymun kral aklımızı aldı!

2. Maymun kral aklımızı aldı!

Elbette yılın en çok beklenen oyunlarından Black myth: Wukong'dan bahsediyoruz! Çin merkezli Game Science tarafından geliştirilen oyun uzunca bir süredir oyuncuların radarındaydı. Beklentilerin karşılığını ilk etapta vermiş gibi görünen oyun geçtiğimiz gün çıktı ve ülkemizdeki çok satanlar listesinde de 60 dolarlık fiyatıyla ikinci sırada.

3. Cyberpunk 2077 fena yükseldi.

3. Cyberpunk 2077 fena yükseldi.

CSD Projekt Red'in şimdilik son oyunu olan Cyberpunk 2077 ile aramızdaki sevgi-nefret ilişkisi bitmiş değil. Yerine getirilmeyen sözler ve çok problemli bir çıkışın ardından güncellemelerle kendini toplayan oyun bu hafta tam 36 sıra birden yükselerek ülkemizdeki listede üçüncülük koltuğunu kapmayı başardı.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Black Desert

  • Football Manager

  • Elden Ring

  • Stardew Valley

  • Euro Truck Simulator 2

  • Battlefield 1

  • GTA 5

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