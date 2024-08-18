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Toksik Ex'e Şükrettiren Oyundan Penis İmplantı Üzüntüsüne Haftanın En Komik Steam Yorumları

Toksik Ex'e Şükrettiren Oyundan Penis İmplantı Üzüntüsüne Haftanın En Komik Steam Yorumları

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 16:41

Oyuncular bu hafta da hem isyanlarını hem de sevgilerini Steam'in yorumlar bölümünde haykırarak oyunlar hakkındaki görüşlerini paylaşıp bir yandan da hepimizi kırıp geçirdiler.

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Şike yapabildiğimiz, teşvik primi dağıtabildiğimiz, hatta tetikçi dahi tutabildiğimiz bir menajerlik oyunu yapan köşeyi döner bizden söylemesi.

Şike yapabildiğimiz, teşvik primi dağıtabildiğimiz, hatta tetikçi dahi tutabildiğimiz bir menajerlik oyunu yapan köşeyi döner bizden söylemesi.

Oyun: Football Manager 2024

Çekirdek aldım geldim, filmi ne zaman çıkar bunun?

Çekirdek aldım geldim, filmi ne zaman çıkar bunun?

Oyun: Crime Scene Cleaner

Parantez içideki kısım çok önemli.

Parantez içideki kısım çok önemli.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Böyle küçük şeyler için dert yanmaya gerek yok ya.

Böyle küçük şeyler için dert yanmaya gerek yok ya.

Oyun: Cyberpunk 2077

"Yok kanka az bir şey stalkladım sadece" dediğim ex'in profilinde geçirdiğim süre.

"Yok kanka az bir şey stalkladım sadece" dediğim ex'in profilinde geçirdiğim süre.

Oyun: Black Desert

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Katılmamak elde değil.

Katılmamak elde değil.

Oyun: Stardew Valley

Onu da etmeyiverelim sanki ya.

Onu da etmeyiverelim sanki ya.

Oyun: The Witcher 3: Wild Hunt

Bi' oyun oynadık diye omuzlarımıza yüklenen sorumluluğa bakar mısınız?

Bi' oyun oynadık diye omuzlarımıza yüklenen sorumluluğa bakar mısınız?

Oyun: Battlefield 1

Çok iyi betimleme, o kadar iyi anladım ki...

Çok iyi betimleme, o kadar iyi anladım ki...

Oyun: Dead by Daylight

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Need for Speed: Unbound

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