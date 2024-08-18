Toksik Ex'e Şükrettiren Oyundan Penis İmplantı Üzüntüsüne Haftanın En Komik Steam Yorumları
Toksik Ex'e Şükrettiren Oyundan Penis İmplantı Üzüntüsüne Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da hem isyanlarını hem de sevgilerini Steam'in yorumlar bölümünde haykırarak oyunlar hakkındaki görüşlerini paylaşıp bir yandan da hepimizi kırıp geçirdiler.
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Şike yapabildiğimiz, teşvik primi dağıtabildiğimiz, hatta tetikçi dahi tutabildiğimiz bir menajerlik oyunu yapan köşeyi döner bizden söylemesi.
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Çekirdek aldım geldim, filmi ne zaman çıkar bunun?
Parantez içideki kısım çok önemli.
Böyle küçük şeyler için dert yanmaya gerek yok ya.
"Yok kanka az bir şey stalkladım sadece" dediğim ex'in profilinde geçirdiğim süre.
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Katılmamak elde değil.
Onu da etmeyiverelim sanki ya.
Bi' oyun oynadık diye omuzlarımıza yüklenen sorumluluğa bakar mısınız?
Çok iyi betimleme, o kadar iyi anladım ki...
Haftaya görüşmek üzere!
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