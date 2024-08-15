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Hepimize Bedavadan Mesai Yaptıran Supermarket Simulator'a Gelen Komik Yorumlar

Hepimize Bedavadan Mesai Yaptıran Supermarket Simulator'a Gelen Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 17:03

Gerçek hayatlarımızı bir kenara bırakıp saatlerce raf dizdiğimiz, ek mesaimizi ekran başında gönüllü yaptıran Supermarket Simulator hakkında hiselere tercüman yorumlara gelin birlikte bakalım.

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Acı gerçeklerle başlayalım:

Acı gerçeklerle başlayalım:

Peki burada da kasa anahtarı başkasında mı oluyor?

Peki burada da kasa anahtarı başkasında mı oluyor?

Hmm, galiba evet.

Hmm, galiba evet.

Darısı tüm server'ların başına. 🙏

Darısı tüm server'ların başına. 🙏

🤡

🤡
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Kedisiz esnaf dükkanı da ne bileyim zaten...

Kedisiz esnaf dükkanı da ne bileyim zaten...

Bi' dakika... Tarihini yenile mi?

Bi' dakika... Tarihini yenile mi?

Para üstü yerine sakız alma meselesini evrenselleştireceğiz!

Para üstü yerine sakız alma meselesini evrenselleştireceğiz!

Kendi işinde patron. 😎

Kendi işinde patron. 😎

"Aha oğlanın düğünü yaptık" derken kasada beliren, hayal kırıklığı yaratan o tutar.

"Aha oğlanın düğünü yaptık" derken kasada beliren, hayal kırıklığı yaratan o tutar.

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