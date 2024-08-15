Hepimize Bedavadan Mesai Yaptıran Supermarket Simulator'a Gelen Komik Yorumlar
Hepimize Bedavadan Mesai Yaptıran Supermarket Simulator'a Gelen Komik Yorumlar
Gerçek hayatlarımızı bir kenara bırakıp saatlerce raf dizdiğimiz, ek mesaimizi ekran başında gönüllü yaptıran Supermarket Simulator hakkında hiselere tercüman yorumlara gelin birlikte bakalım.
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Acı gerçeklerle başlayalım:
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Peki burada da kasa anahtarı başkasında mı oluyor?
Hmm, galiba evet.
Darısı tüm server'ların başına. 🙏
🤡
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Kedisiz esnaf dükkanı da ne bileyim zaten...
Bi' dakika... Tarihini yenile mi?
Para üstü yerine sakız alma meselesini evrenselleştireceğiz!
Kendi işinde patron. 😎
"Aha oğlanın düğünü yaptık" derken kasada beliren, hayal kırıklığı yaratan o tutar.
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