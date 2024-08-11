Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Tahrik Eden Alışkanlıktan Şerefli Yalnızlığa Haftanın En Komik Steam Yorumları

Tahrik Eden Alışkanlıktan Şerefli Yalnızlığa Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 11:37

Oyuncular bu hafta da kah sinirlerini bozan, kah başından kalkamadıkları oyunlar hakkındaki görüşlerini mizahla harmanlayarak Steam yorumlarını şenlendirdiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bi' kere babili babili babili bup yapsam hayatımdaki sorunlar çözülecek gibi aslında.

Bi' kere babili babili babili bup yapsam hayatımdaki sorunlar çözülecek gibi aslında.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Herkesin zevki birinci mevki tabi.

Herkesin zevki birinci mevki tabi.

Oyun: PUBG: Battlegrounds

Boşver be sevgili oyuncu, biz bu kasabaya medeniyet getirmeye çalışırken onlar hep yolumuza taş koymuyor mu zaten?

Boşver be sevgili oyuncu, biz bu kasabaya medeniyet getirmeye çalışırken onlar hep yolumuza taş koymuyor mu zaten?

Oyun: Stardew Valley

Şöyle bi' 5 bin saat civarı oynamayan da ne bileyim zaten...

Şöyle bi' 5 bin saat civarı oynamayan da ne bileyim zaten...

Oyun: Rust

Valla babası iyi dayanıyor bu çocuğun çenesine ama evlat işte...

Valla babası iyi dayanıyor bu çocuğun çenesine ama evlat işte...

Oyun: God of War

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yürüyen uçak?

Yürüyen uçak?

Oyun: Battlefield 1

Son level Esenyurt zaten.

Son level Esenyurt zaten.

Oyun: Escape the Backrooms

Hani anladınız mı şakayı? Hani hayal-et 😂😂😂

Hani anladınız mı şakayı? Hani hayal-et 😂😂😂

Oyun: Phasmophobia

Oyuna eklenemsi gereken yasal uyarı:

Oyuna eklenemsi gereken yasal uyarı:

Oyun: Rainbow Six Siege

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: EA Sports FC 25

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın