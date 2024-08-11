Tahrik Eden Alışkanlıktan Şerefli Yalnızlığa Haftanın En Komik Steam Yorumları
Tahrik Eden Alışkanlıktan Şerefli Yalnızlığa Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da kah sinirlerini bozan, kah başından kalkamadıkları oyunlar hakkındaki görüşlerini mizahla harmanlayarak Steam yorumlarını şenlendirdiler.
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Bi' kere babili babili babili bup yapsam hayatımdaki sorunlar çözülecek gibi aslında.
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Herkesin zevki birinci mevki tabi.
Boşver be sevgili oyuncu, biz bu kasabaya medeniyet getirmeye çalışırken onlar hep yolumuza taş koymuyor mu zaten?
Şöyle bi' 5 bin saat civarı oynamayan da ne bileyim zaten...
Valla babası iyi dayanıyor bu çocuğun çenesine ama evlat işte...
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Yürüyen uçak?
Son level Esenyurt zaten.
Hani anladınız mı şakayı? Hani hayal-et 😂😂😂
Oyuna eklenemsi gereken yasal uyarı:
Haftaya görüşmek üzere!
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