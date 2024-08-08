Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Beyin Yakan Bodycam'e Gelen Komik Yorumlar
Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Beyin Yakan Bodycam'e Gelen Komik Yorumlar
Daha çıkmadan dahi hakkında 'gerçek mi değil mi' tartışmaları dönen FPS oyunu bodycam'in gerçekçiliğine akıl sır erdiremeyen oyuncuların en komik yorumlara geli birlikte bir göz atalım.
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Güvenlik kamerası görüntüsü falan mı dedin ne yaptın kadıncağıza?
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İşte ikinci milenyuma yakışan esas teknoloji. 👏🏻
Grafikleri bir kenara bırakırsak...
Yalnızca 18 dolara fırın mı? 😍
Aşırı gerçekçi bir aksiyon oyunundan hangimizin ilk beklentisi meme değil ki zaten?
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Bunu istediğimize gerçekten emin miyiz ya?
Çocuklar Duymasın'ın alternatif bir evreninde Çaycı Hüseyin'in at yarışını bırakıp oyun geliştirici olduğunu biliyor muydunuz?
Korku oyunundan daha korkunç?
Yalnız oyunun faydaları saymakla bitmiyor.
Tamam o kadar da değilmiş.
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