Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Beyin Yakan Bodycam'e Gelen Komik Yorumlar

Hayattan Daha Gerçek Grafikleriyle Beyin Yakan Bodycam'e Gelen Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 16:15

Daha çıkmadan dahi hakkında 'gerçek mi değil mi' tartışmaları dönen FPS oyunu bodycam'in gerçekçiliğine akıl sır erdiremeyen oyuncuların en komik yorumlara geli birlikte bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güvenlik kamerası görüntüsü falan mı dedin ne yaptın kadıncağıza?

Güvenlik kamerası görüntüsü falan mı dedin ne yaptın kadıncağıza?

İşte ikinci milenyuma yakışan esas teknoloji. 👏🏻

İşte ikinci milenyuma yakışan esas teknoloji. 👏🏻

Grafikleri bir kenara bırakırsak...

Grafikleri bir kenara bırakırsak...

Yalnızca 18 dolara fırın mı? 😍

Yalnızca 18 dolara fırın mı? 😍

Aşırı gerçekçi bir aksiyon oyunundan hangimizin ilk beklentisi meme değil ki zaten?

Aşırı gerçekçi bir aksiyon oyunundan hangimizin ilk beklentisi meme değil ki zaten?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bunu istediğimize gerçekten emin miyiz ya?

Bunu istediğimize gerçekten emin miyiz ya?

Çocuklar Duymasın'ın alternatif bir evreninde Çaycı Hüseyin'in at yarışını bırakıp oyun geliştirici olduğunu biliyor muydunuz?

Çocuklar Duymasın'ın alternatif bir evreninde Çaycı Hüseyin'in at yarışını bırakıp oyun geliştirici olduğunu biliyor muydunuz?

Korku oyunundan daha korkunç?

Korku oyunundan daha korkunç?

Yalnız oyunun faydaları saymakla bitmiyor.

Yalnız oyunun faydaları saymakla bitmiyor.

Tamam o kadar da değilmiş.

Tamam o kadar da değilmiş.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın