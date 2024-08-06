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Asıl Faturasını Akıl Sağlığımızla Ödediğimiz EA Sports FC 24'e Gelen Komik Yorumlar

Asıl Faturasını Akıl Sağlığımızla Ödediğimiz EA Sports FC 24'e Gelen Komik Yorumlar

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 16:07

İstediğimiz kadar şikayet edelim, kızalım bu oyundan vazgeçmiyoruz! Hem yara bandımız hem yaramız olan EA Sports FC 24 hakkında yapılmış en komik yorumlara gelin birlikte bir göz atalım.

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Bu çok kırıcı bir şey, lütfen yapmayın bazılarımız çok üzülüyor olabilir.

Bu çok kırıcı bir şey, lütfen yapmayın bazılarımız çok üzülüyor olabilir.

Ankaralılar kızgın, kınıyoruz.

Ankaralılar kızgın, kınıyoruz.

Kaçarı yok, bizim bu haracı her sene seve seve vereceğimizi kabullenmemiz lazım.

Kaçarı yok, bizim bu haracı her sene seve seve vereceğimizi kabullenmemiz lazım.

💀

💀

Fenerbahçeli taraftarlara söz hakkı doğdu:

Fenerbahçeli taraftarlara söz hakkı doğdu:
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Stres, anksiyete, gelecek kaygısı, kalp sıkışması... Uzar gider ama kabulümüz be.

Stres, anksiyete, gelecek kaygısı, kalp sıkışması... Uzar gider ama kabulümüz be.

Bi' de değişiklik yok diyorsunuz ayıp.

Bi' de değişiklik yok diyorsunuz ayıp.

Biraz kafa dağıtayım diye başladığım her işin sonunda helak olma şeklim:

Biraz kafa dağıtayım diye başladığım her işin sonunda helak olma şeklim:

Artık 70 dolar 🤡

Artık 70 dolar 🤡

Araştırmanızı öneririm ✍️

Araştırmanızı öneririm ✍️

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